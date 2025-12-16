شهدت مباراة ريال بيتيس أمام مضيفه رايو فاييكانو في ملعب فاييكاس، أمس الإثنين موقفًا لافتًا، حين اضطر الظهير الأيمن لبيتيس، أيتور رويبال إلى مقاطعة قصيرة لمقابلته التلفزيونية مع الإعلامية مونيكا مارشانتي عبر ميكروفونات "موفيستار لا ليجا"، من أجل الرد على أحد المشجعين الذي هاجمه بهتافات مثيرة للجدل.
"يا لك من عدو للمثليين" .. لاعب ريال بيتيس يرد على مشجع هاجمه ب"طلاء الأظافر"!
ماذا حدث في ملعب فاييكاس؟
رفض أيتور التزام الصمت أو ضبط النفس، بعد أن وجه له أحد المشجعين من المدرجات هتافًا حادًا، قائلًا: "رويبال، لا تتحدث قبل أن تطلي أظافرك!".
اللاعب الإسباني لم يتجاهل الأمر تمامًا، بل رد قائلًا: "يا لك من كاره للمثليين! حسنًا، لا يهم، هذا يحدث لي في كل مباراة، الأمر ليس جللًا"، ثم تابع حديثه عن تجربته في المباراة من أرض الملعب.
- Getty Images Sport
رويبال يتحدث عن تقييم المباراة
أيتور رويبال أكد خلال حديثه، أن الخروج بنقطة من خارج الأرض يُعد أمرًا إيجابيًا، خصوصًا بعد الخسارة الأخيرة على ملعب الفريق، وقال: "كنا نريد الفوز لأننا بحاجة إلى استعادة التوازن وعدم الابتعاد عن المنافسة في القمة".
وأضاف: "لعبنا بشكل جيد دفاعيًا، لكننا افتقدنا بعض الفاعلية هجوميًا. واجهنا صعوبات كبيرة في بناء اللعب من الخلف، ففريق رايو يضغط بشكل ممتاز، والملعب هنا صعب للغاية، لذلك أعتقد أننا يجب أن نكون سعداء بالطريقة التي نافسنا بها".
وعن إصابة زميله يورينتي، أوضح روبيال: "نعم، إنه أمر مؤسف، لكن لا بأس. نأمل أن يتعافى سريعًا، فهذه لم تكن مواسم جيدة بالنسبة له من ناحية الإصابات. إنه عائد من إصابة طويلة، والعودة دائمًا صعبة. نتمنى أن يتعافى في أقرب وقت ممكن".
رويبال يتحدث عن فرصته التهديفية
كما تحدث اللاعب الإسباني عن الفرصة التي سنحت له للتسجيل في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ليرد قائلًا: "كنت أحب أن أسجل، لكن الأمر طبيعي. الحارس أيضاً يتصدى، أحيانًا تدخل الكرة وأحيانًا لا. علينا أن نستمر في المنافسة، فلدينا مباراة في الكأس يوم الخميس، ثم لقاء آخر في الدوري يوم الأحد".
وبهذا التصريح، جمع روبيال بين الرد السريع على الموقف الجماهيري الذي واجهه، وبين تحليله الفني للمباراة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في المنافسة رغم التحديات التي يواجهها الفريق.
رايو فاييكانو وريال بيتيس مباراة سلبية!
انتهت مباراة رايو فاييكانو وريال بيتيس في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني (لا ليجا) بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين مساء الاثنين، في مواجهة شهدت اشتباكًا تكتيكيًا واضحًا وسيطرة دفاعية من كلا الجانبين حالَت دون اختراق الشباك طوال 90 دقيقة كاملة.
ورغم جهود الهجوم لدى الفريقين ومحاولاتهما المتكررة لتهديد مرمى الخصم، بقيت النتيجة بدون تغيير، ليحصد كل فريق نقطة واحدة ترسل رسالة واضحة بمدى التوازن الذي ميز اللقاء.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال بيتيس عند 25 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما ظل رايو فاييكانو في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، مما يعكس التحديات التي يواجهها كلا الناديين في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.
من جانبه، يستعد رايو فاييكانو لخوض مباراة مهمة في دوري المؤتمر الأوروبي خلال الأيام المقبلة، بينما يتجه ريال بيتيس نحو مواجهة في كأس الملك الإسباني أمام ريال مورسيا، في محاولة لكل فريق لاستعادة الزخم وتحقيق نتائج إيجابية.
أيتور رويبال ومسيرة متدرجة
تميّز أيتور رويبال (مواليد 22 مارس 1996)، بمسيرة كروية متدرجة بنيها على الاجتهاد والتطور التدريجي، بدءًا من فرق الشباب والأدوار الثانية في إسبانيا وصولًا إلى التألق في صفوف ريال بيتيس بالدوري الإسباني الليجا.
وحتى نهاية موسم 2024–2025، خاض رويبال 193 مباراة في جميع المسابقات مع ريال بيتيس، مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 15 تمريرة حاسمة، مما يعكس دوره المهم في صناعة اللعب بجانب مساهماته الهجومية رغم لعبه في أكثر من موقع على الجناح الأيمن أو كظهير مهاجم.
وعلى المستوى العام في مسيرته الاحترافية، لعب رويبال 329 مباراة في مختلف المسابقات سجل فيها 39 هدفًا وقدم عدة 20 تمريرة حاسمة، متدرّجًا من البطولات الأدنى في إسبانيا إلى مناظرات أوروبية في كأس الملك والدوري الأوروبي.
وخلال موسم 2025–2026، شارك رويبال في 12 مباراة بالدوري الإسباني وسجل هدفًا واحدًا، مظهرًا تحسن مستمرًا في مستواه وتأثيره داخل تشكيلة بيتيس.
مسيرة رويبال تُظهِر لاعبًا لا يعتمد فقط على الأرقام الهجومية، بل أيضًا على التوازن بين الدفاع والهجوم والقدرة على خلق الفرص، مما جعله عنصرًا أساسيًا في تشكيلة فريقه ويمنحه مكانة بارزة بين لاعبي الجناح في الدوري الإسباني.