"يا لك من عدو للمثليين" .. لاعب ريال بيتيس يرد على مشجع هاجمه ب"طلاء الأظافر"!

أيتور رويبال أكد خلال حديثه، أن الخروج بنقطة من خارج الأرض يُعد أمرًا إيجابيًا، خصوصًا بعد الخسارة الأخيرة على ملعب الفريق، وقال: "كنا نريد الفوز لأننا بحاجة إلى استعادة التوازن وعدم الابتعاد عن المنافسة في القمة".

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد دفاعيًا، لكننا افتقدنا بعض الفاعلية هجوميًا. واجهنا صعوبات كبيرة في بناء اللعب من الخلف، ففريق رايو يضغط بشكل ممتاز، والملعب هنا صعب للغاية، لذلك أعتقد أننا يجب أن نكون سعداء بالطريقة التي نافسنا بها".

وعن إصابة زميله يورينتي، أوضح روبيال: "نعم، إنه أمر مؤسف، لكن لا بأس. نأمل أن يتعافى سريعًا، فهذه لم تكن مواسم جيدة بالنسبة له من ناحية الإصابات. إنه عائد من إصابة طويلة، والعودة دائمًا صعبة. نتمنى أن يتعافى في أقرب وقت ممكن".

