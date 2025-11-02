أرنولد يكشف مشاعره تجاه العودة إلى ليفربول.. ويؤكد دور "العميل بيلينجهام" في انتقاله لريال مدريد!

عندما أُجريت قرعة دوري أبطال أوروبا في أواخر أغسطس، كان أحد العناوين الرئيسية هو مواجهة ليفربول ضد مدريد - بعد أشهر فقط من استبدال ألكسندر-أرنولد "الريدز" بـ"لوس بلانكوس".

عندما انتشرت أخبار انتقال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا الوشيك إلى عملاق إسبانيا، غضب العديد من مشجعي ليفربول من المدافع، حتى أن البعض أطلق صيحات الاستهجان ضده في مبارياته الأخيرة مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ربما يكون هذا العداء قد هدأ قليلاً بعد وداعه، حيث ساعدهم على الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، ولكن سيكون من المثير للاهتمام رؤية الاستقبال الذي سيحظى به في آنفيلد في مواجهة دوري أبطال أوروبا المثيرة يوم الثلاثاء.

مهما حدث، يقول ألكسندر-أرنولد نفسه إنه "سيحب" ليفربول "دائمًا" لكنه يعترف بأن هذه المباراة ربما جاءت في وقت مبكر جدًا بالنسبة له.