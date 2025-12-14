GOAL ONLY Víctor Valdepeñas gfxGoal AR
علي رفعت

مصائب قوم.. من هو فيكتور فالديبيناس المنقذ الاضطراري الذي ألقى به ألونسو في نار ريال مدريد؟!

ألونسو كان مضطرًا.. فهل يمسك الشاب في الفرصة؟!

في مفاجأة مدوية لجماهير الميرينجي قبل انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، وجد المدرب تشابي ألونسو نفسه مضطراً لإلقاء ورقة غير متوقعة على رقعة الشطرنج الدفاعية.

تشير القوائم الرسمية للمباراة، إلى الدفع بالشاب فيكتور فالديبيناس (19 عاماً) في التشكيلة الأساسية لشغل مركز الظهير الأيسر. 

يأتي هذا القرار الاضطراري كحل وحيد للأزمة الخانقة التي تضرب الخط الخلفي للفريق، في ظل إصابة فيرلاند ميندي، وإيقاف كل من فران جارسيا وألفارو كاريراس، مما يضع عبء الجبهة اليسرى بالكامل على عاتق قلب دفاع شاب يخوض اختباره الحقيقي الأول تحت الأضواء الكاشفة.

  • من ليجانيس إلى "لا فابريكا": رحلة العودة وتأثير أربيلوا

    لفهم من هو هذا الشاب الذي يرتدي قميص الريال اليوم، يجب العودة قليلاً إلى الوراء، فيكتور فالديبيناس ليس خريجاً تقليدياً تدرج بنعومة في الفئات السنية. 

    وفقاً لبيانات الموقع الرسمي لريال مدريد وسجلات الانتقالات، خاض اللاعب رحلة نضج خارج أسوار النادي، حيث انتقل إلى نادي ليجانيس في الفترة من 2020 إلى 2023. 

    هذه الفترة كانت حاسمة في تكوينه، حيث عاد بعدها إلى مدريد أكثر قوة وشراسة، ليتم تصحيح خطأ التفريط فيه مبكراً.

    نقطة التحول الحقيقية في مسيرته، بحسب تقرير سابق لشبكة "ريليفو" الإسبانية والكاتب خورخي بيكون، كانت تحت قيادة ألفارو أربيلوا في فريق الشباب.

    التقرير أشار بوضوح إلى أن أربيلوا كان يعتبر فالديبيناس "قطعة لا يمكن المساس بها" في تشكيلته، وهو من أوصى بتصعيده وتجهيزه للعب في مستويات أعلى، مشيداً بعقليته الاحترافية التي تفوق سنه، وهو ما لفت انتباه الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة تشابي ألونسو هذا الموسم.

  • David AlabaGetty

    ألابا الجديد بصبغة ناتشو: تحليل فني

    فنياً، يثير فالديبيناس جدلاً واسعاً حول توصيفه الدقيق داخل الملعب، فالصحفي ماريو كورتيجانا عبر "ذا أثليتيك" وصف اللاعب بأنه: "يمتلك بروفايل حديث نادراً ما يتوفر في المدافعين، فهو قلب دفاع أيسر يبلغ طوله 188 سم، مما يمنحه تفوقاً كاسحاً في الكرات الهوائية".

    لكن المثير للإعجاب، والذي وثقته إحصائيات صحيفة "آس"، هو سرعته التي تصل إلى 34 كم/ساعة، وهو رقم استثنائي للاعب بهذا الطول، مما يجعله قادراً على تغطية مركز الظهير الأيسر بكفاءة بدنية عالية. 

    وهنا يظهر التشبيه المزدوج الذي يتداوله المحللون؛ فمن ناحية، يرى البعض فيه "ديفيد ألابا الجديد" نظراً لقدمه اليسرى وقدرته على الخروج بالكرة واللعب في المركزين قلب دفاع وظهير، ومن ناحية أخرى، تصفه تقارير كشافة "لا فابريكا" بأنه يمتلك روح "اتشو فيرنانديز، ذلك المدافع الملتزم الذي ينفذ التعليمات بصرامة حتى وإن كان يعاني من جودة منخفضة دون السعي وراء الاستعراض، وهو ما يحتاجه الفريق بشدة في مباراة اليوم المعقدة.

  • صراع الكواليس: حقيقة اهتمام آرسنال وضغوط التجديد

    لم يكن وصول فالديبيناس للتشكيل الأساسي اليوم محض صدفة فنية فقط، بل كان نتيجة صراع إداري في الكواليس للحفاظ عليه. 

    المعلومات التي كشف عنها الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، وأكدتها شبكة "ريليفو" قبل فترة، أشارت إلى وجود اهتمام قوي وحقيقي من نادي آرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب.

    التقارير أوضحت أن كشافة النادي اللندني كانوا يراقبون تطوره عن كثب، محاولين استغلال قرب انتهاء عقده السابق لإغرائه بمشروع يعتمد على الشباب. 

    هذا الضغط الخارجي أجبر إدارة ريال مدريد على التحرك بسرعة لتجديد عقده وتصعيده للتدريب مع الفريق الأول، 

    لقطع الطريق على أي أطماع خارجية، مما يجعل مشاركته اليوم رسالة إدارية بقدر ما هي ضرورة فنية، مفادها أن النادي يثق في مواهبه الشابة.

  • Xabi AlonsoGetty Images

    بيت القصيد

    "مصائب قوم عند قوم فوائد".. لعلها العبارة الأدق لوصف ما حدث لهذا النجم الشاب، فلولا اللعنة الكاملة التي ضربت الجبهة اليسرى بإصابة ميندي وإيقاف البدلاء، لما كان لقلب الدفاع الشاب أن يجد نفسه فجأة في مركز الظهير الأيسر الليلة.

     نحن أمام حالة نادرة من انعدام الخيارات أجبرت تشابي ألونسو على هذا التوظيف الاضطراري، ليصبح النقص الحاد في صفوف الفريق هو نفسه تذكرة العبور الذهبية لفالديبيناس، فما يعتبره جمهور مدريد أزمة طوارئ خانقة، هو بالنسبة لهذا الشاب فرصة عمر لم تكن لتأتيه أبداً في الظروف الطبيعية.

