مصائب قوم.. من هو فيكتور فالديبيناس المنقذ الاضطراري الذي ألقى به ألونسو في نار ريال مدريد؟!

في مفاجأة مدوية لجماهير الميرينجي قبل انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، وجد المدرب تشابي ألونسو نفسه مضطراً لإلقاء ورقة غير متوقعة على رقعة الشطرنج الدفاعية.
تشير القوائم الرسمية للمباراة، إلى الدفع بالشاب فيكتور فالديبيناس (19 عاماً) في التشكيلة الأساسية لشغل مركز الظهير الأيسر.
يأتي هذا القرار الاضطراري كحل وحيد للأزمة الخانقة التي تضرب الخط الخلفي للفريق، في ظل إصابة فيرلاند ميندي، وإيقاف كل من فران جارسيا وألفارو كاريراس، مما يضع عبء الجبهة اليسرى بالكامل على عاتق قلب دفاع شاب يخوض اختباره الحقيقي الأول تحت الأضواء الكاشفة.