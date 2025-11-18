"ابق منتبهًا شيء ما سيحدث".. حكم مباراة "دوري أجويرو" يدعم"نظرية مؤامرة روني"!

لطالما تساءل روني علناً عما إذا كان كوينز بارك رينجرز قد سمح للسيتي بالفوز بالمباراة المعنية في ملعب الاتحاد بسهولة مفرطة. كان فريق روبرتو مانشيني، الذي لحق بمانشستر يونايتد خلال سباق اللقب المتقلب حتى تلك النقطة، بحاجة إلى ثلاث نقاط في مباراته الأخيرة بالموسم لضمان أول بطولة دوري إنجليزي منذ 44 عاماً. لكن كوينز بارك رينجرز، الذي كان يصارع الهبوط، كان متقدماً 2-1 مع دخول المراحل النهائية.

كان هذا يعني أنه وبسبب فوز يونايتد في مباراته خارج أرضه أمام سندرلاند، فقد أنهوا موسمهم كأبطال. لكن السيتي كان لا يزال يلعب وكان لديه الوقت الكافي لقلب الطاولة، عبر إيدين دجيكو ثم أجويرو. الأمر الذي أثار حفيظة روني دائماً هو أن كوينز بارك رينجرز نجا من الهبوط، حتى مع الهزيمة، بسبب تعادل بولتون 1-1 مع ستوك. وقد ألمح روني إلى أنهم ربما عرفوا بالفعل قبل نهاية المباراة أنهم في أمان، على الرغم من أن ذلك كان دائماً غير واضح.

قال روني في عام 2022: "كان يجب على بادي كيني (حارس المرمى) أن يتعامل بشكل أفضل مع هدفين من الأهداف. السيتي سجل الهدف الثاني وقام كوينز بارك رينجرز بركل الكرة (السنترة) وإعادتها مباشرة إليهم ولم يتم التشكيك في ذلك أبداً - أجد ذلك غريباً. جابرييل سيسيه كان يحتفل بعد المباراة مع لاعبي السيتي، لكن نعم، اسمع، إنها لحظة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا أنا متأكد أنه إذا لم تكن مشاركاً كلاعب في مانشستر يونايتد، فربما تكون تلك واحدة من أعظم اللحظات في الدوري".