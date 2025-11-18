AFP
"ابق منتبهًا شيء ما سيحدث".. حكم مباراة "دوري أجويرو" يدعم"نظرية مؤامرة روني"!
روني يشكك في نهج كوينز بارك رينجرز
لطالما تساءل روني علناً عما إذا كان كوينز بارك رينجرز قد سمح للسيتي بالفوز بالمباراة المعنية في ملعب الاتحاد بسهولة مفرطة. كان فريق روبرتو مانشيني، الذي لحق بمانشستر يونايتد خلال سباق اللقب المتقلب حتى تلك النقطة، بحاجة إلى ثلاث نقاط في مباراته الأخيرة بالموسم لضمان أول بطولة دوري إنجليزي منذ 44 عاماً. لكن كوينز بارك رينجرز، الذي كان يصارع الهبوط، كان متقدماً 2-1 مع دخول المراحل النهائية.
كان هذا يعني أنه وبسبب فوز يونايتد في مباراته خارج أرضه أمام سندرلاند، فقد أنهوا موسمهم كأبطال. لكن السيتي كان لا يزال يلعب وكان لديه الوقت الكافي لقلب الطاولة، عبر إيدين دجيكو ثم أجويرو. الأمر الذي أثار حفيظة روني دائماً هو أن كوينز بارك رينجرز نجا من الهبوط، حتى مع الهزيمة، بسبب تعادل بولتون 1-1 مع ستوك. وقد ألمح روني إلى أنهم ربما عرفوا بالفعل قبل نهاية المباراة أنهم في أمان، على الرغم من أن ذلك كان دائماً غير واضح.
قال روني في عام 2022: "كان يجب على بادي كيني (حارس المرمى) أن يتعامل بشكل أفضل مع هدفين من الأهداف. السيتي سجل الهدف الثاني وقام كوينز بارك رينجرز بركل الكرة (السنترة) وإعادتها مباشرة إليهم ولم يتم التشكيك في ذلك أبداً - أجد ذلك غريباً. جابرييل سيسيه كان يحتفل بعد المباراة مع لاعبي السيتي، لكن نعم، اسمع، إنها لحظة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا أنا متأكد أنه إذا لم تكن مشاركاً كلاعب في مانشستر يونايتد، فربما تكون تلك واحدة من أعظم اللحظات في الدوري".
- AFP
مايك دين يضيف ثقلًا لادعاءات روني
في حديثه في برنامج "The Overlap Fan Debate"، أبدى مايك دين رأيه فيما حدث في ذلك اليوم. كان هو حكم المباراة واعتبر أنه من الغريب الطريقة التي تنازل بها كوينز بارك رينجرز عن الاستحواذ بسهولة شديدة بعد أن عادل السيتي النتيجة 2-2 من خلال هدف التعادل لدجيكو.
قال دين: "[السيتي] جعل النتيجة 2-2، و[كوينز بارك رينجرز] قاموا فقط بركل الكرة وإعطائها لهم. وكنا نحن [حكام المباراة] نقول: 'ما الذي يحدث، لماذا يعيدون الكرة إليهم مباشرة؟' قلت [ذلك] في سماعة الأذن. أن يقوموا بركلة البداية ويعيدوا الكرة مباشرة إليهم. قال نيل سواربريك، الحكم الرابع: 'ابق منتبهاً، شيء ما سيحدث'".
وأضاف: "كنت تعلم فقط أن شيئاً ما سيحدث. كان بإمكانك معرفة ذلك. ما كان غريباً في الأمر، هو أنه بمجرد أن اكتشف كوينز بارك رينجرز أنهم في أمان، كان جيمي ماكي يحتفل في الملعب بينما كانت المباراة لا تزال جارية".
كان روني حاضراً في البرنامج أيضاً وأضاف بجرأة: "كان لديهم الكثير من لاعبي السيتي السابقين هناك أيضاً"، في إشارة إلى شون رايت فيليبس، ونيدوم أونوها، وجوي بارتون في فريق كوينز بارك رينجرز – وكان بارتون قد طُرد سابقاً بسبب السلوك العنيف.
سيسيه ينفي التلاعب
شوهد مهاجم كوينز بارك رينجرز وليفربول السابق، جابرييل سيسيه، وهو يحتفل مع لاعبي السيتي بعد ذلك، لكنه نفى مؤخراً أن يكون لذلك أي علاقة بالرغبة في فوز النادي باللقب على حساب يونايتد. وقال لمجلة "FourFourTwo" هذا العام إن السبب كان فقط وجود صديقه المقرب سمير نصري في فريق السيتي، بالإضافة إلى بقاء كوينز بارك رينجرز في الدوري.
قال سيسيه: "كنت أحتفل مع سمير نصري. لم أحتفل مع ماريو بالوتيلي أو سيرجيو أجويرو أو أي شخص آخر. احتفلت مع أخي، سمير، الذي كان صديقاً لي لمدة 15 عاماً".
وختم: "مانشستر يونايتد خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأنهم أهدروا النقاط طوال الموسم. لم يكن لي أو لكوينز بارك رينجرز أي علاقة بالأمر. ما قاله روني ليس لطيفاً. لقد أفرغ إحباطه فيّ. ليس خطأي. لو كنا أردنا فوز مانشستر سيتي بالدوري، ألم يكن من المخاطرة قليلاً الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة للسماح لهم بالتسجيل؟ كان بإمكاننا السماح لهم بالفوز 4–0 أو 5–0 والعودة إلى المنزل. لكننا لعبنا بفريق قوي، والمدرب أراد الفوز بتلك المباراة. لم يكن فريقنا الرديف".
- AFP
مانشستر سيتي لا يزال ينتظر الحكم في اتهامات الدوري الإنجليزي الممتاز
نظرياً، لا يزال من الممكن منح يونايتد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2011-12 بأثر رجعي. يقع الموسم ضمن الفترة الزمنية التي يواجه فيها السيتي ما لا يقل عن 115 تهمة بانتهاك القواعد المالية المزعومة بين عامي 2009 و2018.
لا يزال الحكم لم يصدر في القضية التي طال أمدها لسنوات، حيث انتهت جلسة الاستماع التي طال انتظارها منذ ما يقرب من 12 شهراً دون أي تحديثات أخرى. لا أحد يعرف حقاً ما هي العقوبات والجزاءات التي يمكن تطبيقها إذا أُدين السيتي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات بشدة. لكن لا شيء، بما في ذلك تجريدهم من الألقاب، مستبعد في هذه المرحلة.
إعلان