"الأهلي أبطل حجته مع الهلال ورفض تلميع كأس آسيا" .. يونس محمود يثير غضب السعوديين بضحكة ولا يتخطى نظرته للقحطاني

أبرز حكايات يونس محمود مع الكرة السعودية..

"قف على قدميك وأنت تتحدث عن السعودية"، هكذا وجه المدافع علي البليهي، رسالته شديدة اللهجة إلى أسطورة الكرة العراقية، يونس محمود، والذي طالبه بالتحدث باحترام عن الكرة في المملكة.

من هو يونس محمود؟ هو أحد العلامات البارزة في تاريخ الكرة العراقية، والذي قاد المنتخب العراقي لمدة 10 سنوات، وقاده للفوز بلقب كأس آسيا 2007، لأول مرة في تاريخ أسود الرافدين، كما تنقل بين أندية كركوك والطلبة وإربيل العراقيين، والوحدة الإماراتي، والخور والوكرة والغرافة والعربي والسد القطريين، كما خاض فترة احتراف قصيرة مع الأهلي السعودي، وتوج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع الأندية، فيما احتل المركز 29 في جائزة الكرة الذهبية (بالون دور 2007).

ولكن، كان قدر يونس محمود، أن تملك مسيرته، داخل وخارج الملعب، العديد من المواقف المثيرة للجدل مع الكرة السعودية، والتي انطلقت شرارتها من نهائي كأس آسيا 2007، وصولًا إلى "ضحكته"، التي أغضبت جماهير المملكة خلال بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز مواقف يونس محمود مع الكرة السعودية، على النحو التالي..