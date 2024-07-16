يوم برايم وصل .. عروض خيالية وخصومات لا تفوتها من أمازون السعودية

انطلقت فعاليات يوم برايم 2024 في السعودية في 16 يوليو، ليُتيح لعملاء أمازون فرصة ذهبية للاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية مليئة بالعروض والتخفيضات الهائلة.
يوم برايم هو بمثابة مهرجان سنوي ينظمه موقع أمازون العالمي على مدار 5 أيام، يقدم خلالهم خصومات هائلة على ملايين المنتجات من مختلف الفئات، مُكافئًا بذلك أعضاء خدمة برايم المميزة.
وخلال يوم برايم 2024 في السعودية، تمتع العملاء بتخفيضات هائلة وصلت إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات، شملت:
- الإلكترونيات والأجهزة:
- الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، والتلفزيونات، والأجهزة المنزلية، والكاميرات، وغيرها الكثير.
- الأزياء والموضة:
- الملابس الرجالية والنسائية، والأحذية، والإكسسوارات، والمجوهرات، وحقائب اليد، وغيرها من منتجات الأزياء العصرية.
- المنتجات الرياضية:
- المعدات الرياضية، والأدوات الرياضية، وملابس الرياضة، والأحذية الرياضية، وغيرها من المنتجات التي تُساعد على ممارسة الرياضة بفعالية.
- الكتب والموسيقى:
- الكتب العربية والأجنبية، والموسيقى العربية والعالمية، والأفلام، والبرامج التلفزيونية، وغيرها من المنتجات الترفيهية.
- المنتجات المنزلية والمفروشات:
- الأثاث، والأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، وأدوات التنظيف، ومنتجات الديكور، وغيرها من المنتجات التي تُضفي لمسة جمالية على المنزل.
وحرصًا من أمازون على توفير أفضل تجربة تسوق لعملائها، تم تخصيص موقع إلكتروني خاص بيوم برايم ، يضم جميع العروض والمنتجات المتاحة، مع إمكانية البحث والتصفية حسب الفئة أو السعر أو العلامة التجارية.
كما وفرت أمازون تطبيقها للهواتف الذكية لسهولة تصفح العروض وإضافة المنتجات إلى سلة التسوق وإتمام عملية الشراء بسهولة ويسر.
فإذا كنت من محبي التسوق، فلا تفوّت فرصة المشاركة في يوم برايم.