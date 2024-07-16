يوم برايم من أمازون الإمارات ينتظركم.. أبرز عروض الملابس والموضة بخصومات كبيرة

بدأ رسمياً "يوم برايم" من أمازون الإمارات لمشتركي "برايم أمازون" المميزين، حيث يعطيك هذا الحدث الفرصة لشراء أفضل المنتجات والماركات العالمية بأسعار لن تجدها في أي مكان آخر.
ويقدم لكم موقع أمازون الإمارات في "يوم برايم" تشكيلة واسعة من أبرز الماركات العالمية الخاصة بالملابس والموضة "رجالي وحريمي وأطفال" بخصومات تصل إلى 70%.
وبإمكانكم البحث في قسم الملابس والموضة بيوم برايم عن منتجاتكم المفضلة عبر هذا الرابط.
ما هو يوم برايم أمازون 2024 في الإمارات؟
يوم برايم هو حدث سنوي حصري لأعضاء أمازون برايم فقط يقدم أفضل المنتجات والماركات العالمية بأفضل العروض وأقل الأسعار.
وبدأ هذا الحدث المميز في 15 من شهر يوليو عام 2015 احتفالاً بعملاء برايم في عيد ميلان أمازون العشرين.
إذن، أنت أمام حدث يمنحك فرصة اقتناء منتجاتك التي تحلم بها بأسعار لن تجدها في أي مكان آخر سوى في أمازون الإمارات.
متى يبدأ وينتهي يوم برايم أمازون 2024 في الإمارات؟
تبدأ عروض يوم برايم أمازون 16 من شهر يوليو الجاري -يوم الاثنين- وسينتهي في 21 من نفس الشهر.
وطوال تلك الفترة، سيقوم موقعكم الأفضل "أمازون الإمارات" في يوم برايم بمنحك الفرصة لك وحدك في اقتناء أفضل المنتجات بخصومات مميزة تصل إلى 75%.
أنت متحمس؟ إذن سارع واشترك في أمازون برايم الإمارات "من هنا" واستمتع بمزايا "يوم برايم"، بجانب الكثير من المزايا الأخرى.
ويمنحك أمازون الإمارات الفرصة للاشتراك في "برايم" لمدة 3 أشهر بخصم 50% "8 درهم في الشهر"، وبعدها ستكون تكلفة الاشتراك في الشهر "16 درهم".
وإليكم أبرز عروض الملابس والموضة في يوم برايم عبر موقعكم الأفضل أمازون الإمارات: