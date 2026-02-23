يوفنتوس يتجه إلى حارس مرمى توتنهام غولييلمو فيكاريو بعد أن فقد الثقة في ميشيل دي جريجوريو المعرض للخطأ

يتصدر غولييلمو فيكاريو قائمة المرشحين المحتملين للبديل، وفقًا لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت. قضى نجم توتنهام هوتسبير الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أثبت نفسه كأحد أفضل اللاعبين الأوروبيين من حيث الأداء المستمر. ومع ذلك، يقال إن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا منفتح على العودة إلى الدوري الإيطالي، خاصة وأن توتنهام يعاني من صعوبات في الفوز بالألقاب على الرغم من فوزه بدوري أوروبا. كان يوفنتوس قد فكر سابقًا في التعاقد مع مايك ماينان مجانًا، لكن تجديد عقد الفرنسي مع ميلان أغلق هذا الباب، تاركًا فيكاريو كهدف رئيسي للنادي الذي يسعى جاهدًا لاستعادة هيبته بين القائمين.

من الناحية المالية، تبدو الصفقة مجدية في ظل هيكل الأجور الحالي ليوفنتوس. يكسب فيكاريو حاليًا حوالي 4.5 مليون يورو في الموسم في لندن، وهو رقم يتناسب تمامًا مع ميزانية البيانكونيري. من المتوقع أن يطلب توتنهام مبلغًا يتراوح بين 25 و30 مليون يورو، وهو تقييم معقول بالنظر إلى أن عقده ينتهي في 2028. ومع ذلك، فإن يوفنتوس ليس الوحيد الذي يسعى إلى التعاقد معه. منافسه في ديربي إيطاليا، إنتر ميلان، يراقب الوضع عن كثب أيضًا، حيث يستعد للحياة بعد رحيل يان سومر، مما يمهد الطريق لمنافسة طويلة خلال الصيف للحصول على توقيع اللاعب الدولي الإيطالي.