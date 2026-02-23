Getty Images Sport
ترجمه
يوفنتوس يتجه إلى حارس مرمى توتنهام غولييلمو فيكاريو بعد أن فقد الثقة في ميشيل دي جريجوريو المعرض للخطأ
دي جريجوريو يهتف بينما يفقد المشجعون صبرهم
وصلت الأوضاع إلى نقطة الغليان في تورينو، مع ظهور تقارير تفيد بأن دي جريجوريو يمثل مشكلة يجب على المدرب لوتشيانو سباليتي معالجتها على الفور، حتى مع التفكير في إجراء تغيير في المباراة القادمة بدوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي. كان الإحباط بين جماهير النادي واضحًا خلال الخسارة الأخيرة 2-0 أمام كومو، حيث تعرض الحارس لصفير الجماهير التي يبدو أنها فقدت صبرها. مع تعرض الدفاع بالفعل للإصابات والتناوب، يشعر الجهاز الفني بالقلق من حارس مرمى لم يعد يمنح الأمان لخط دفاعه، مما أدى إلى البحث عن بديل موثوق قبل فترة الانتقالات الصيفية.
- Getty Images Sport
غولييلمو فيكاريو يبرز كأولوية قصوى
يتصدر غولييلمو فيكاريو قائمة المرشحين المحتملين للبديل، وفقًا لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت. قضى نجم توتنهام هوتسبير الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أثبت نفسه كأحد أفضل اللاعبين الأوروبيين من حيث الأداء المستمر. ومع ذلك، يقال إن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا منفتح على العودة إلى الدوري الإيطالي، خاصة وأن توتنهام يعاني من صعوبات في الفوز بالألقاب على الرغم من فوزه بدوري أوروبا. كان يوفنتوس قد فكر سابقًا في التعاقد مع مايك ماينان مجانًا، لكن تجديد عقد الفرنسي مع ميلان أغلق هذا الباب، تاركًا فيكاريو كهدف رئيسي للنادي الذي يسعى جاهدًا لاستعادة هيبته بين القائمين.
من الناحية المالية، تبدو الصفقة مجدية في ظل هيكل الأجور الحالي ليوفنتوس. يكسب فيكاريو حاليًا حوالي 4.5 مليون يورو في الموسم في لندن، وهو رقم يتناسب تمامًا مع ميزانية البيانكونيري. من المتوقع أن يطلب توتنهام مبلغًا يتراوح بين 25 و30 مليون يورو، وهو تقييم معقول بالنظر إلى أن عقده ينتهي في 2028. ومع ذلك، فإن يوفنتوس ليس الوحيد الذي يسعى إلى التعاقد معه. منافسه في ديربي إيطاليا، إنتر ميلان، يراقب الوضع عن كثب أيضًا، حيث يستعد للحياة بعد رحيل يان سومر، مما يمهد الطريق لمنافسة طويلة خلال الصيف للحصول على توقيع اللاعب الدولي الإيطالي.
البديل أتالانتا والهوية الإيطالية
في حالة فشل صفقة فيكاريو، فإن يوفنتوس قد اختار ماركو كارنيسيكي لاعب أتالانتا كبديل عالي الجودة. يمكن القول إن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا هو الحارس الأبرز في الدوري هذا الموسم، ولكن سعره سيكون أعلى. من المرجح أن يطلب نادي تورينو ما بين 30 و40 مليون يورو مقابل لاعبه المتميز. الاستثمار في كارنيسيكي سيكون حلاً طويل الأمد للسيدة العجوز، حيث سيضمن لها الحفاظ على مركزها لمدة عشر سنوات، على الرغم من أن مثل هذا الإنفاق الكبير سيعتمد على حصول النادي على العائدات المربحة المرتبطة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
هذا السعي وراء المواهب الإيطالية هو جزء من استراتيجية أوسع في كونتينتاسا لإعادة تأسيس نواة "أزوري" داخل الفريق. حالياً، فقط أندريا كامبياسو ومانويل لوكاتيلي هما اللاعبان الإيطاليان الأساسيان إلى جانب دي جريجوريو. من خلال استهداف فيكاريو أو كارنيسيكي، تأمل يوفنتوس في تعزيز الهوية الوطنية لغرفة الملابس. تعتقد إدارة النادي أن وجود قاعدة إيطالية أمر ضروري للتعامل مع ضغوط الدوري الإيطالي، خاصة وأن الفريق يدخل فترة انتقالية تحت قيادة سباليتي بعد خيبات الأمل الأخيرة على أرض الملعب.
- Getty Images Sport
ثورة شاملة في القسم هذا الصيف
من غير المرجح أن تتوقف التغييرات عند حارس المرمى الأساسي. يوفنتوس يستعد لثورة شاملة في هذا القسم هذا الصيف. ماتيا بيرين، الذي يمتد عقده حتى عام 2027، أعرب عن رغبته في العثور على نادٍ يمكنه أن يكون فيه الحارس الأساسي، في حين أن الحارس الثالث المخضرم كارلو بينسوجليو قد يختار الاعتزال عن عمر 36 عامًا. أدى هذا الفراغ إلى قيام قسم الاستكشاف بمراقبة العديد من الخيارات المتوسطة في الدوري الإيطالي لملء الأدوار الاحتياطية، بما في ذلك إيفان بروفيدل من لاتسيو، ولورنزو مونتيبو من فيرونا، وولاديميرو فالكوني من ليتشي.
ومن الأسماء الأخرى التي يتم مناقشتها فيديريكو رافاليا من بولونيا وإميل أوديرو، الذي سيكون له ميزة كبيرة في تسجيل قائمة لاعبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) باعتباره لاعبًا سابقًا في فريق الشباب في يوفنتوس. هناك أيضًا اهتمام بكريستوس مانداس من بورنموث، الذي تم تقييمه بالفعل خلال فترة الانتقالات في يناير. مع اقتراب الموسم من نهايته، لا يزال "ملف حراس المرمى" مفتوحًا على مصراعيه في يوفنتوس. سواء كان فيكاريو أو مرشحًا آخر، هناك شيء واحد مؤكد: عهد دي جريجوريو كحارس مرمى رقم واحد بلا منازع يتعرض لتهديد خطير مع سعي النادي لإعادة بناء جداره الدفاعي.
إعلان