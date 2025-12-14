مفاجأة | يوفنتوس يستفسر عن محمد كنو .. ونجم الهلال السابق يسخر: الإنترنت لم يصل إيطاليا بعد!

قبل ثلاثة أعوام، تألق كنو في قيادة وسط المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، والذي شهد إنجازًا تاريخيًا..

الأخضر السعودي افتتح مشواره وقتها بالفوز أمام المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي بثنائية مقابل هدف وحيد، في إنجاز تاريخي للأول، فيما كانت الصدمة التي وجهت رفاق ليو حتى شقوا بعدها مشوارهم للتتويج باللقب العالمي.

كنو وقتها شارك بشكل أساسي في مباريات دور المجموعات كاملة سواء أمام الأرجنتين، بولندا أو المكسيك، قبل أن تودع السعودية المنافسات بعد الهزيمة أمام المنتخبين الأخيرين بنتيجة (2-0) و(2-1) على الترتيب.

ورغم أن وقتها الحديث تركز على سالم الدوسري؛ قائد الصقور الخضر، ونال تقريبًا غالبية الإشادات من نجوم العالم وعلى رأسهم سيرخيو أجويرو، إلا أن سامي الجابر وجه الأنظار لزاوية مختلفة عن كنو..