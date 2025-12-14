فجر سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والمنتخب السعودي والمحلل الحالي ببرنامج "نادينا"، مفاجأة من العيار الثقيل عن اهتمام العملاق الإيطالي يوفنتوس بمحمد كنو؛ لاعب وسط الزعيم والصقور الخضر، إبان فترة كأس العالم قطر 2022.
مفاجأة | يوفنتوس يستفسر عن محمد كنو .. ونجم الهلال السابق يسخر: الإنترنت لم يصل إيطاليا بعد!
محمد كنو في مونديال قطر
قبل ثلاثة أعوام، تألق كنو في قيادة وسط المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، والذي شهد إنجازًا تاريخيًا..
الأخضر السعودي افتتح مشواره وقتها بالفوز أمام المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي بثنائية مقابل هدف وحيد، في إنجاز تاريخي للأول، فيما كانت الصدمة التي وجهت رفاق ليو حتى شقوا بعدها مشوارهم للتتويج باللقب العالمي.
كنو وقتها شارك بشكل أساسي في مباريات دور المجموعات كاملة سواء أمام الأرجنتين، بولندا أو المكسيك، قبل أن تودع السعودية المنافسات بعد الهزيمة أمام المنتخبين الأخيرين بنتيجة (2-0) و(2-1) على الترتيب.
ورغم أن وقتها الحديث تركز على سالم الدوسري؛ قائد الصقور الخضر، ونال تقريبًا غالبية الإشادات من نجوم العالم وعلى رأسهم سيرخيو أجويرو، إلا أن سامي الجابر وجه الأنظار لزاوية مختلفة عن كنو..
اهتمام يوفنتوس بمحمد كنو
أكد سامي الجابر، عبر حلقة الأمس من برنامج "نادينا" عبر قناة "إم بي سي"، أن يوفنتوس اهتم بالاستفسار عن تاريخ محمد كنو خلال فترة مشاركته بكأس العالم، حيث تواصل معه أسطورة النادي بافل نيدفيد.
وقال أسطورة الهلال والسعودية: "كنو له قصة، لكنني لم أتواصل معه وقتها، ففي كأس العالم قطر 2022 كان واحدًا من أهم نجومنا سواء أمام الأرجنتين أو بولندا. وبعد مواجهة بولندا تواصل معي أحد من اليوفي، كان لديهم رغبة في الاستفسار عنه".
وأضاف: "سألوني عن كنو، عن عمره وما إن سبق له الاحتراف الخارجي أم لا. استحق وقتها لأنه قدم كأس عالم غير طبيعي".
سخرية من حديث سالم الجابر
الغريب أن الإعلامي الرياضي السعودي الحالي ولاعب كرة اليد في الهلال سابقًا "صالح الطريقي" علق ساخرًا من مزاعم سامي الجابر، غير مصدقًا أن مسؤولي السيدة العجوز احتاجوا للاستفسار منه عن لاعب، في "عصر الإنترنت"!
وكتب الطريقي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي": "يبدو أن الإيطاليين خارج عالمنا الحديث، فالإنترنت لم يصل لهم بعد. لهذا لا يستطيعون الحصول على معلومات تافهة عن عمر لاعب، وهل هو محترف؟، والتي يمكن لأي طفل أن يشأل عم قوقل عن هذه المعلومات التافهة، وسيقدمها له".
مسيرة محمد كنو في الملاعب
لاعب الوسط السعودي بدأ مسيرته في عالم الساحرة المستديرة من الفئات السنية بنادي الاتفاق، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2013.
وشارك كنو في 44 مباراة مع الفريق الأول للنواخذة، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع ستة آخرين، قبل أن يرحل نحو الهلال بعدها بأربعة أعوام، وتحديدًا في يوليو 2017.
مع الزعيم، حقق صاحب الـ31 عامًا عديد الإنجازات، من خلال خوضه لـ306 مباريات، أحرز خلالها 22 هدفًا وصنع 27 آخرين.
فيما توج بـ14 بطولة متنوعة، بواقع خمسة ألقاب من الدوري السعودي للمحترفين، أربعة من كأس السوبر السعودي، ثلاثة من كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبي دوري أبطال آسيا.
وخلال فترته داخل القلعة الزرقاء، وممتدة حتى نهاية يونيو 2027، مر محمد كنو بأزمة، كلفته الإيقاف لعدة أشهر، مع حرمان الهلال من التعاقدات لفترتين (صيف 2022 وشتاء 2023)..
تلك الأزمة نشبت بعدما وقع كنو عقود الانضمام للنصر في شتاء 2022 بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال في ظل عدم رضاه عن المقابل المادي المعروض عليه من ناديه وقتها، لكن تم تقريب وجهات النظر وعاد بعدها ومدد عقده مع الزعيم، وهو ما صدر على إثره عقوبات على الطرفين، وتعويض مالي للعالمي.
مسيرة محمد كنو الدولية
بالانتقال للحديث عن مسيرة كنو مع المنتخب السعودي الأول، فقد بدأ تمثيله بينما كان يبلغ من العمر 23 عامًا وبضعة أشهر.
وكان الظهور الأول للاعب الوسط أمام الإمارات في دور المجموعات بكأس العرب 2017، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.
وبشكل عام، خاض نجم الهلال 69 مباراة دولية بقميص المنتخب السعودية الأول ما بين لقاءات رسمية وودية، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع اثنين آخرين.
لكن على مستوى البطولات، لم يفلح في حصد أي بطولة بعد، على غرار أبناء جيله كافة.
ويشارك كنو حاليًا مع المنتخب السعودي في كأس العرب قطر 2025، حيث تأهل الأخضر لنصف النهائي، بعد الفوز أمام المنتخب الفلسطيني 2-1 في دور الثمانية.
ومن المنتظر أن يلتقي الصقور الخضر بالمنتخب الأردني، في نصف نهائي كأس العرب قطر 2025، المقرر له غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.