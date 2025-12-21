الرد جاء حاسمًا .. السعودية تستهدف الاستحواذ على يوفنتوس بعرض "ملياري"

يمرّ نادي يوفنتوس في الفترة الحالية بحالة واضحة من الاستقرار الفني والنتائجي، بعدما استعاد توازنه وفرض شخصيته في المنافسات المحلية، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات خلال آخر 7 مباريات خاضها في مختلف البطولات، وهو ما يعكس التحول الإيجابي في أداء الفريق تحت قيادة المدير الفني لوتشيانو سباليتي، الذي نجح في إعادة الانضباط التكتيكي والروح القتالية داخل صفوف "السيدة العجوز".

وجاء آخر انتصارات يوفنتوس مساء السبت الماضي على حساب روما بنتيجة 2-1، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية حتى دقائقها الأخيرة، واحتاج خلالها البيانكونيري إلى شخصية الكبار والخبرة لحسم النقاط الثلاث أمام منافس عنيد، في لقاء شكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى تطور الفريق وقدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة.

وبفضل هذه السلسلة الإيجابية، يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، ليبقى على مقربة من صدارة الترتيب، حيث يفصله 4 نقاط فقط عن إنتر المتصدر، ما يُبقي حظوظه قائمة بقوة في الدخول على خط المنافسة خلال الجولات المقبلة، خاصة مع تقارب النقاط بين فرق المقدمة.

ويواصل يوفنتوس استعداداته لخوض مواجهة جديدة في الدوري الإيطالي، عندما يستضيف فريق بيزا مساء السبت 27 ديسمبر الجاري، في مباراة يسعى خلالها لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، قبل أن يخوض اختبارًا آخر أمام ليتشي في الجولة التالية، في مرحلة مفصلية قد تحدد بشكل كبير طموحات الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.