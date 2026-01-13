ما بين ارتفاع وانهيار سقف الطموحات .. 5 مباريات تحسم موقف يوفنتوس من المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

لولا الخطأ الفادح الذي ارتكبه الفريق على أرضه أمام ليتشي، والذي نتج بشكل أساسي عن بعض الأخطاء الفادحة التي ارتكبها بعض اللاعبين، لكان يوفنتوس اليوم في المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين عن إنتر.

بالطبع، لا يزال لدى البيانكونيري مباراة أكثر من النيرازوري، ولكن أيضًا من ميلان ونابولي، اللذين عليهما تعويض المباراة المؤجلة بسبب كأس السوبر الإيطالي في ديسمبر.

في نهاية هذا الأسبوع، سيكون لدينا أخيرًا ترتيب بدون علامات نجمية، وفي أسوأ الأحوال بالنسبة ليوفنتوس، سيكون البيانكونيري في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن الصدارة.

فارق كبير ولكنه ليس مستحيلاً مع وجود مرحلة إياب كاملة لا تزال قيد اللعب. خاصة بالنسبة لفريق، وهو فريق سباليتي، الذي يبدو أنه يتطور في جميع النواحي.

ولكن هل يمكن ليوفنتوس أن يطمح حقًا إلى الفوز بالدوري الإيطالي؟