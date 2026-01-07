Franck Kessie Ahli GFXGOAL AR
"وسط تحرك يوفنتوس للتعاقد معه" .. الأهلي يحسم موقفه من فرانك كيسييه

كواليس مثيرة من داخل البيت الأهلاوي..

لا يزال ملف النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات إدارة النادي، وعشاق هذا الكيان الرياضي الكبير.

كيسييه البالغ من العمر 29 سنة، دخل "الفترة الحرة" من عقده مع الأهلي، في شهر يناير الجاري؛ والتي تسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ آخر، دون العودة إلى إدارة قلعة الراقي.

    عرض ضخم من الأهلي لـ"الحفاظ" على فرانك كيسييه

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو تمسك إدارة النادي الأهلي، بتجديد عقد النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    رومانو كشف عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للأهلي، قدّم عرضًا ضخمًا لكيسييه - لم يذكر أي أرقام -؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول، والذي ينتهي يوم 30 يونيو 2026.

    وأكد رومانو أن كيسييه، سيستمر في صفوف الفريق الأهلاوي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حتى لو رفض عرض التجديد، المقدّم من روي بيدرو.

    بمعنى.. الأهلي لن يبيع "الستة أشهر الأخيرة" في عقد النجم الإيفواري، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ حتى لو رفض تجديد عقده، لسنواتٍ أخرى.

    يوفنتوس يعمل على التعاقد مع فرانك كيسييه

    واستكمالًا لخبره.. أشار الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو إلى تلقي النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ العديد من العروض الأوروبية للتعاقد معه، وخاصة من الدوري الإيطالي.

    وأوضح رومانو أن نادي يوفنتوس، على رأس المهتمين بالتعاقد مع كيسييه، بعد نهاية عقده مع الأهلي بشكلٍ رسمي؛ قائلًا: "تم الموافقة داخليًا، على التوقيع مع اللاعب".

    ولفت الإعلامي الرياضي إلى أن عرض يوفنتوس، لا يُقارن ماليًا مع الأهلي؛ لذلك.. أصبح القرار في يد اللاعب، حاليًا.

    أي أن على كيسييه أن يختار؛ إما أن يستمر مع الأهلي براتب ضخم، أو يضحي بالمال من أجل العودة إلى أوروبا مجددًا.

    مشوار فرانك كيسييه مع النادي الأهلي

    النجم الإيفواري فرانك كيسييه البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإسباني برشلونة.

    صفقة كيسييه كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ12.5 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه مع الفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الأهلاوي.. سجل كيسييه 21 هدفًا وصنع 11 آخرين، خلال 91 مباراة رسمية في مختلف المسابقات الرسمية؛ سواء محليًا، أو على المستوى القاري.

    ولعب النجم الإيفواري دورًا كبيرًا للغاية، في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، وذلك لأول مرة في التاريخ النادي؛ إلى جانب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 7 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 12 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 24.

    - فوز: 16.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 59.

    - أهداف مستقبلة: 28.

