المقارنة ظالمة مع بنزيما: النصر يكرس لعنة "الريال" للنصيري .. والتاريخ سيذكر الخسارة لا "روليت زيدان"!

النصر يحسم القمة أمام الاتحاد..

عذرًا يوسف النصيري، ولكن قدرك أن تحمل إرثًا ثقيلًا مع الاتحاد، تركه الفرنسي كريم بنزيما، الذي فضّل خوض تجربة جديدة من بوابة الهلال.

اختبار صعب خاضه النصيري في أولى مبارياته بقميص الاتحاد، قبل أن يقود العميد للخسارة أمام النصر، في الأول بارك، بهدفين نظيفين سجلهما ساديو ماني وأنجيلو، في قمة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

في رابع مواجهة بين الفريقين، ثأر النصر من خسارة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تحقيق فوزه الثالث على الاتحاد، هذا الموسم، بعد كأس السوبر والدور الأول من الدوري.

ورفع النصر رصيده إلى 49 نقطة، ليحافظ على وصافة جدول دوري روشن، ويبقي على فارق النقطة مع الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الاتحاد، حامل اللقب، عند 34 نقطة، في المركز السادس.

  • محاصر في قفص النصر وأوراقه مكشوفة

    منذ انتقاله إلى صفوف الاتحاد، قادمًا من فنربخشه، وكان الحديث حول مدى اعتماد لاعبي العميد على الكرات العرضية العالية، من أجل استغلال براعة النصيري في الارتقاء وألعاب الرأسيات.

    ولعلّ أبرز ما شاهدناه في أداء يوسف النصيري أمام النصر، تمثل في نقطتين أساسيتين..

    * اللعب كمهاجم محطة، والتراجع كثيرًا إلى وسط الملعب.

    * اعتماد لاعبي الاتحاد على العرضيات العالية والمنخفضة.

    ورغم ذلك، إلا أن المهاجم المغربي، بدا وكأنه "حلقة مفقودة" في صفوف الاتحاد، سواءً بسبب بعض البطء في متابعة تمريرات زملائه، أو استماتة دفاع النصر في إبعاد أي كرة عرضية قبل وصولها إليه.

    ورغم التراجع إلى الوسط، من أجل المساهمة في بناء الهجمة، إلا أن النصيري بدا وكأنه أكثر انتظار لهدايا زملائه، بالإضافة إلى بعض الهفوات التي كانت تُترجم لفرص مرتدّات نصراوية، الأمر الذي يمكن تلخيصه بأن النصيري كان محاصرًا في "قفص" النصر وأوراقه مكشوفة.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C3-FENERBAHCE-FERENCVAROSIAFP

    اللعنة مستمرة .. من إسبانيا وتركيا للسعودية

    وكان الاتحاد بمثابة "المحطة الخامسة" ليوسف النصيري، بعد مالاجا وليجانيس وإشبيلية وفنربخشه، إلا أن العميد كان شاهدًا على استمرار لعنة المغربي مع المباريات الأولى في الدوري.

    وما بين الأندية الأربعة، لم ينجح يوسف النصيري في إحراز أي هدف، خلال أولى مبارياته في مسابقة الدوري، بقطع النظر عن نتيجة المباراة.

    * لم يسجل مع مالاجا ضد إسبانيول، وتعادل الفريقان (2-2)، في الجولة 2 من الدوري الإسباني "2016-2017".

    * لم يسجل مع ليجانيس ضد أتلتيك بيلباو، وخسر (1-2)، في الجولة 1 من الدوري الإسباني "2018-2019"

    * لم يسجل مع إشبيلية ضد ريال مدريد، وخسر (1-2)، في الجولة 20 من الدوري الإسباني "2019-2020".

    * لم يسجل مع فنربخشة ضد أضنة ديميرسبور، وفاز (1-0)، في الجولة 1 من الدوري التركي "2024-2025".

    * لم يسجل مع الاتحاد ضد النصر، وخسر (0-2)، في الجولة 21 من دوري روشن السعودي "2025-2026".

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    المقارنة ظالمة مع بنزيما، ولكن!

    ورغم أنه من الظلم أن نقارن يوسف النصيري، بالقائد الفرنسي السابق كريم بنزيما، في أولى مباريات المغربي مع الاتحاد، إلا أن المغربي قدم بداية متواضعة، لم ترق لأن يعتبرها الجماهير بمثابة بزوغ نجم قادر على حمل الراية من بطل الكرة الذهبية لعام 2022.

    وكما ذكرت سلفًا، فإن النصيري كان في جزيرة معزولة، رغم أنه حاول تقديم لقطات مهارية، مثل تأديته لـ"روليت زيدان"، في الدقيقة 90+3، إلا أنه عانى من الرقابة اللصيقة أمام النصر الذي أثبت قوته الكبيرة في الضغط العكسي.

    ولعلّ مباراة النصر تكون درسًا كبيرًا للنصيري، بأنه بحاجة لبذل مجهود مضاعف من أجل تعويض غياب كريم بنزيما، الذي كان يتمتع بانسجام كبير مع زملائه في الخط الأمامي، بين تحركاته في العمق وصناعة الفرص مع موسى ديابي وبيرجفاين وعوار، بالإضافة إلى مهارة التسجيل من أنصاف الفرص.

  • هل تريد إصابته يا العمري؟

    وهذا هو عبد الإله العمري، الذي لاقى اتهامات نصراوية بـ"الانحياز" للاتحاد، رغم ارتدائه لقميص العميد، يثبت بأنه حائط صد منيع، ساهم في حصار هجوم العميد.

    ولكن، يمكن القول إن العمري كاد أن يحبس أنفاس جماهير الاتحاد، بتدخل متهور كاد أن يتسبب في إصابة يوسف النصيري في الدقيقة 76، بعد ارتقاء كبير واصطدام بالركبة على رأس المغربي، إلا أنه واصل اللعب بصورة طبيعية.

  • كلمة أخيرة..

    على الرغم من لعنة البدايات التي تطارده دائمًا، إلا أن يوسف النصيري غادر ملاعب أوروبا، بأرقام تهديفية لا تنسى، بين 73 هدفًا مع إشبيلية، و38 مع فنربخشه، و15 مع ليجانيس، و5 مع مالاجا، الأمر الذي يجعلنا نقول إنه من الظلم أن نحكم على النصيري بشكل عام، خاصة وأن بدايته تزامنت مع مباراة قمة بحجم النصر.

    ورغم ذلك، إلا أن النصيري أمام مفترق طرق مع الاتحاد؛ إما أن يثبت بأن العميد وجد البديل المناسب لكريم بنزيما، أو ستكون الفرصة متاحة أمام إينيليكنا، من أجل حمل زمام هجوم النمور في المرحلة المُقبلة.

