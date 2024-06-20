يورو 2024 | هاري كين "يسجل لإنجلترا ويصنع للدنمارك" في ليلة معادلة الأساطير .. وبيلينجهام "السيئ" يدخل التاريخ

ماذا قدم كين وبيلينجهام أمام الدنمارك؟..

"لا فائز ولا خاسر".. هكذا انتهت قمة إنجلترا والدنمارك، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

إنجلترا سجلت هدفًا مبكرًا في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك في الدقيقة 34؛ لتظل النتيجة على حالها (1-1)، حتى إطلاق صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة.. يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، يليه الدنمارك وسلوفينيا في المركزين الثاني والثالث بـ"نقطتين"، بينما يقبع الصرب في قاع الترتيب، بنقطة وحيدة فقط.

تعادل الإنجليز أمام الدنمارك؛ جاء بمشاركة الثنائي الأبرز في المنتخب؛ وهما نجم خط الوسط جود بيلينجهام والهداف الكبير هاري كين.

هذا الثنائي كتب التاريخ في مباراة إنجلترا والدنمارك؛ على الرغم من أنهما لم يقدما المستوى المأمول منهما، أو ما يتناسب مع إمكانياتيهما الكبيرة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء بيلينجهام وكين مع إنجلترا أمام الدنمارك، في قمة الخميس الأوروبية..