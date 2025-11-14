"أفتقد الأجواء الساخنة والوقوف على الخط" .. يورجن كلوب يؤكد ظهوره في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، في وقت سابق أن ملاك ليفربول يعتقدون أن المدرب الألماني يورجن كلوب، سيكون منفتحًا على فكرة العودة مرة أخرى إلى آنفيلد، بعد رحيله بنهاية الموسم الماضي، حيث ظهرت هذه الفكرة على الساحة مجددًا في ظل النتائج السلبية للفريق، بالإضافة إلى الأداء غير المقنع الذي يقدمه اللاعبين، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح خلال الآونة الأخيرة.

وهناك تفاؤل من جانب مسؤولي الريدز، بإمكانية إعادة كلوب لقيادة الفريق مرة أخرى، بعد رحيله في صيف 2024، وتولي الهولندي آرني سلوت المسؤولية خلفًا له، إلا أنه حتى الآن لم تحدث أي اتصالات من جانب النادي الإنجليزي.

في المقابل، ترك كلوب باب الأمل مفتوحًا أمام جماهير ليفربول التي ما زالت ترى فيه الرمز الأبرز لعصر ذهبي حديث في تاريخ النادي، حيث فاجأ المدرب الألماني الريدز بحديثه الأخير، بعدما لم يستبعد فكرة العودة إلى آنفيلد في المستقبل، مؤكدًا أن الباب "ما زال مفتوحًا نظريًا" أمام فترة ثانية مع الريدز.

كلوب، الذي رحل عن تدريب ليفربول بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بـ الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، يعمل حاليًا في أحد المشاريع الرياضية التابعة لمجموعة ريد بُل، لكنه أوضح أنه لا يفتقد أجواء التدريب اليومية، رغم أنه ما زال يمارس دورًا قريبًا من المجال.

وخلال ظهوره في بودكاست "Diary of a CEO"، قال كلوب: "قلت سابقًا إنني لن أدرب أي فريق إنجليزي آخر، وهذا يعني أن ليفربول هو الاستثناء الوحيد الممكن، لا أعرف ما الذي سيحدث مستقبلاً، لكن نظريًا، عودتي ممكنة".

وأضاف بابتسامة: "أنا الآن أستمتع بما أفعله، ولا أفتقد الوقوف تحت المطر لثلاث ساعات أو حضور المؤتمرات الصحفية المتكررة، بعد أكثر من 1000 مباراة في مسيرتي، أعتقد أنني قضيت وقتًا كافيًا داخل غرف الملابس، ورائحتها ليست جميلة كما يظن البعض".

وتابع المدرب الألماني البالغ من العمر 58 عامًا: "قد تتغير الأمور بعد بضع سنوات، لا أحد يعرف، لست مضطرًا الآن لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوقف عن التدريب نهائيًا، ما يهمني في هذه المرحلة أن أكون مركزًا بنسبة 100٪ في المشروع الذي أعمل عليه، لأن هذا فقط ما يضمن أنني أقدم أفضل ما لدي".