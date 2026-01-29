في مهمة خاصة .. يورجن كلوب يستعد للعودة إلى ليفربول رفقة الأسطورة كيني دالجليش

عندما انضم كلوب إلى ليفربول في عام 2015 قادمًا من بوروسيا دورتموند، كان الريدز فريقًا بعيدًا كل البعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحلول الوقت الذي غادر فيه، أصبح فريق ليفربول بقيادته بطل إنجلترا وأوروبا وحتى العالم.

لقد حقق أسلوبه الكروي "الهيفي ميتال" عالي الأداء نجاحًا كبيرًا لليفربول وأعاد له مكانته كأحد أكبر الأندية على مستوى العالم. وعندما ودّع أنفيلد في مايو 2024، كانت المناسبة عاطفية للغاية.

قال للحاضرين في الملعب: "أخبرني الناس أنني حولتهم من مشككين إلى مؤمنين. هذا ليس صحيحًا. أنتم من فعلتم ذلك. هذا فرق كبير. لا أحد يطلب منكم التوقف عن الإيمان. هذا النادي يمر بأفضل لحظاته منذ وقت طويل. لدينا هذا الملعب الرائع، ومركز التدريب الرائع، وأنتم - القوة العظمى لكرة القدم العالمية".

وأضاف: "رأيت الكثير من الناس يبكون، وسوف يحدث لي ذلك الليلة لأنني سأفتقد الجمهور. لكن التغيير أمر جيد. لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث، لكن إذا دخلت في ذلك بالموقف الصحيح، فسيكون كل شيء على ما يرام لأن الأساسيات موجودة بنسبة 100٪. تنطلقون بكل قوتكم وترحبون بالمدرب الجديد كما رحبتم بي. تضعون كل ما لديكم منذ اليوم الأول. عندما يكون الأمر صعبًا، تستمرون في الإيمان وتدفعون الفريق. أنا واحد منكم الآن. أحبكم كثيرًا. لن أمشي وحيدًا مرة أخرى. شكرًا لكم. أنتم أفضل الناس في العالم. شكرًا لكم!"