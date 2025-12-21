فيديو | عرّض نفسه للسخرية .. رد فعل غريب من يورجن كلوب بعد خسارة لايبزيج أمام باير ليفركوزن

على جانب آخر، وبينما يواصل يورجن كلوب عمله كرئيس لقسم كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول"، التي تضم عدة أندية على رأسها لايبزيج، تتحدث الصحافة عن إمكانية مغادرة الألماني لمنصبه.

صاحب الـ58 عامًا كان قد بدأ مهام هذا المنصب في يناير 2025، بعد ستة أشهر تقريبًا من الرحيل عن منصب المدير الفني لليفربول.

لكن من حينها، لم تترك التقارير الصحفية الحديث عن إمكانية عودة كلوب للتدريب من جديد، خاصةً وأنه ارتبط مؤخرًا بأندية ريال مدريد وليفربول.

ريال مدريد غير راضٍ عن عمل مدربه الإسباني تشابي ألونسو، ووضع كلوب كهدف أول له، لكن الأكيد أنه لم يقبل تولي المسؤولية في منتصف الموسم، بحسب عدة تقارير.

كذلك ليفربول درس إمكانية رحيل المدرب الهولندي آرني سلوت، على إثر تراجع النتائج والأداء مع سوء علاقته بعدد من اللاعبين على رأسهم الجناح المصري محمد صلاح، قبل أن تنصلح الأمور بعض الشيء مؤخرًا.

حتى يورجن كلوب ذاته أثار الجدل في هذا الجانب، فبعدما ظل لأشهر يؤكد أنه لن يعود للتدريب في المستقبل القريب، فتح الباب أمام إمكانية قيادة الريدز مرة أخرى، لكنه لم يتحدث عن توقيت بعينه.