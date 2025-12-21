بينما كان يظن أن ابتعاده عن المنطقة الفنية داخل المستطيل الأخضر سيقلل من الأضواء حوله، لم ترحم الكاميرات الألماني يورجن كلوب؛ رئيس قسم الكرة العالمية في شركة "ريد بول"، خلال حضوره لمواجهة فريقه لايبزيج أمام باير ليفركوزن في المدرجات.
فيديو | عرّض نفسه للسخرية .. رد فعل غريب من يورجن كلوب بعد خسارة لايبزيج أمام باير ليفركوزن
ما القصة؟
استضاف لايبزيج أمس السبت، باير ليفركوزن، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الألماني 2025-2026، في لقاء حسمه الضيوف لصالحهم بثلاثية مقابل هدف وحيد.
ومن أجل المتابعة عن قرب للايبزيج، كونه أحد الأندية ضمن مجموعة "ريد بول"، حرص يورجن كلوب على حضور اللقاء من المدرجات، لكن رد فعله بعد تسجيل باير ليفركوزن للهدف الثالث أثار بعض الجدل..
رد فعل كلوب
لايبزيج افتتح التهديف أولًا في المباراة في الدقيقة 35 عن طريق كزافير شلاجر، لكن ما هي إلا خمس دقائق بعدها حتى أدرك مارتين تيريير التعادل لباير ليفركوزن، فيما أضاف باتريك شيك الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.
أما عن ثالث أهداف الضيوف في المباراة فقد أحرزه البديل الشاب مونتريل كولبريث – 18 عامًا – في الدقيقة 7+90 أي بعد 20 دقيقة من نزوله كبديل.
وقد تفاعل يورجن كلوب مع هدف صاحب الـ18 عامًا، حيث وقف من مجلسه في المقصورة، مصفقًا بغرابة، قبل أن يتوقف بعدما ركزت الكاميرات عليه، ما عرضه للسخرية من جزء من الجماهير، وجزء آخر فسر تصرفه بأنه تأثير صدمة الخسارة.
احتمالية رحيل كلوب
على جانب آخر، وبينما يواصل يورجن كلوب عمله كرئيس لقسم كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول"، التي تضم عدة أندية على رأسها لايبزيج، تتحدث الصحافة عن إمكانية مغادرة الألماني لمنصبه.
صاحب الـ58 عامًا كان قد بدأ مهام هذا المنصب في يناير 2025، بعد ستة أشهر تقريبًا من الرحيل عن منصب المدير الفني لليفربول.
لكن من حينها، لم تترك التقارير الصحفية الحديث عن إمكانية عودة كلوب للتدريب من جديد، خاصةً وأنه ارتبط مؤخرًا بأندية ريال مدريد وليفربول.
ريال مدريد غير راضٍ عن عمل مدربه الإسباني تشابي ألونسو، ووضع كلوب كهدف أول له، لكن الأكيد أنه لم يقبل تولي المسؤولية في منتصف الموسم، بحسب عدة تقارير.
كذلك ليفربول درس إمكانية رحيل المدرب الهولندي آرني سلوت، على إثر تراجع النتائج والأداء مع سوء علاقته بعدد من اللاعبين على رأسهم الجناح المصري محمد صلاح، قبل أن تنصلح الأمور بعض الشيء مؤخرًا.
حتى يورجن كلوب ذاته أثار الجدل في هذا الجانب، فبعدما ظل لأشهر يؤكد أنه لن يعود للتدريب في المستقبل القريب، فتح الباب أمام إمكانية قيادة الريدز مرة أخرى، لكنه لم يتحدث عن توقيت بعينه.
موقف لايبزيج في جدول الترتيب
الهزيمة أمام ليفركوزن هي الثانية على التوالي لأول مرة للايبزيج في الموسم الجاري من الدوري الألماني بعد الهزيمة في الجولة الـ14 أمام يونيون برلين بثلاثية مقابل هدف وحيد.
وبشكل عام، هي الهزيمة الرابعة في الموسم الجاري من الدوري الألماني بعد الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ (0-6)، والجولة العاشرة أمام هوفنهايم (1-3).
ويحتل لايبزيج حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، حصدها من الفوز في تسع مباريات، والتعادل في اثنتين، فيما خسر أربعة لقاءات أخرى.
فيما يبتعد بتسع نقاط عن بايرن ميونخ "المتصدر"، وثلاث عن بوروسيا دورتموند "الوصيف"، فيما يتأخر بفارق الأهداف فقط عن ليفركوزن؛ صاحب المركز الثالث.
وماذا بعد؟
بمواجهة ليفركوزن انتهت مباريات لايبزيج في عام 2025، فيما هو مقبل على مواجهات قوية في يناير 2026..
البداية مع لقاء سانت باولي (10 يناير)، ثم فرايبورج (14 يناير)، فمواجهة المتصدر بايرن ميونخ (17 يناير)، وهايدينهايم (24 يناير)، وأخيرًا ماينتس (31 يناير)؛ جميعها في الدوري الألماني.