رحلة لاستعادة الشغف الضائع .. كلوب يغلق الباب أمام ريال مدريد من أجل "إنقاذ ألمانيا" على طريقة الإنجليز!

منذ رحيله عن ليفربول في صيف 2024، والتكهنات تلاحق يورجن كلوب في كل مكان حول إمكانية عودته للتدريب، سواء من بوابة الريدز أو العملاق الإسباني ريال مدريد.

كلوب الذي قرر الحصول على راحة تامة من التواجد المستمر في غرف الملابس "التي أصبح لا يحبها"، والوقوف على أعصابه في المباريات، اتجه في مسار مختلف ولكنه لا يزال متعلقًا لكرة القدم، بعد الاعتراف بانخفاض شغفه نوعًا ما تجاه اللعبة في سنواته الأخيرة بعالم التدريب.

الألماني المخضرم يعمل حاليًا كمدير لقطاع الكرة العالمية في شركة "ريد بول"، ورغم كل ما يثار مؤخرًا حول اعتباره "الهدف الحلم" للرئيس فلورنتينو بيريز في ريال مدريد بعد رحيل تشابي ألونسو، يبدو أن ذهن كلوب ليس في سانتياجو برنابيو على الإطلاق.

ويأتي ذلك بعدما تم تداوله حول ترتيبه لخطة شاملة من أجل إصلاح الكرة الألمانية وتطويرها من مراحل الشباب، وذلك عن طريق إنشاء بطولة جديدة في بلاده..