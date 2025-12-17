Bruno Fernandes Cristiano RonaldoGetty
Gill Clark و أحمد مجدي

"لا ينبغي أن يعيقنا كريستيانو رونالدو!".. برونو فيرنانديش: تعرضت للأذى في مانشستر وأفضل هذين الدوريين على السعودية

البرتغالي برونو فيرنانديش يفتح النار على إدارة مانشستر يونايتد ويجيب عن السؤال الحساس في البرتغال

شارك قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش رأيه حول ما إذا كان المنتخب البرتغالي أفضل حالاً بدون نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو. 

احتفل المهاجم الأسطوري بعيد ميلاده الأربعين في فبراير الماضي، لكنه يطمح إلى لعب دور رئيسي مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026. 

هناك توقعات بأن البرتغال قد تكون أقوى بدون نجمها المتقدم في السن، الذي سجل هدفًا واحدًا فقط في خمس مباريات في مونديال 2022 في قطر.

  • رونالدو يثير الجدل في البرتغال

    رونالدو في مرحلة غروب مسيرته الكروية، لكنه يواصل تسجيل الأهداف مع نادي النصر والمنتخب البرتغالي. 

    سجل المهاجم الأسطوري خمسة أهداف في خمس مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، لكنه واجه انتقادات بسبب أدائه واتهمه المشجعون بـ"إعاقة البرتغال". 

    كما كان رونالدو في دائرة الضوء بعد طرده من الملعب لضربه دارا أوشيا بمرفقه في الهزيمة المفاجئة للبرتغال أمام أيرلندا، ولم يمر مرور الكرام أن البرتغال فازت 9-1 بدون رونالدو في مباراتها الأخيرة ضد أرمينيا.

    • إعلان
  • CORRECTION / FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP

    ماذا قال برونو فيرنانديش عن كريستيانو رونالدو؟

    تم طرح سؤال على فيرنانديش حول ما إذا كانت البرتغال أفضل بدون رونالدو في الفريق. كان قائد مانشستر يونايتد أكثر من سعيد لمناقشة هذه المسألة وأعطى إجابة صادقة. 

    قال لقناة Canal 11: "لا مانع لدي في التحدث عن هذا الموضوع. أعرف ما يعتقده الناس، أنه من الواضح أننا نلعب بشكل أفضل بدون رونالدو، وأن اللاعبين أكثر حرية ومرونة. إذا كان هذا هو الحال، فهذا جزئيًا خطؤنا، لا يمكننا أن نستمر في حالة أن وجود كريستيانو رونالدو هو الذي يعيقنا، بل يمكنه أن يقدم لنا أشياء داخل منطقة الجزاء، إنه لاعب رفيع المستوى، يجذب المدافعين ويخلق مساحة للاعبين الآخرين. جونسالو [راموش] قوي في الضغط وجيد في الجري القطري. عندما لا يلعب برونو ويلعب برناردو في مركز رقم 10، يمنحك برناردو [سيلفا] المزيد من الاستحواذ، بينما يمنحك برونو المزيد من التمريرات النهائية. جميع اللاعبين يضيفون أشياء ويأخذون أشياء أخرى. كريستيانو مثلنا. علينا أن نعرف كيف نتكيف ونعزز صفات بعضنا البعض حتى يستفيد المنتخب الوطني".

  • روبرتو مارتينيز يدعم كريستيانو رونالدو

    كما كان روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، واضحًا بشأن هذه المسألة عندما تحدث عن رونالدو بعد أن حسم فريقه التأهل ضد أرمينيا بدون قائده الموقوف. 

    وقال للصحفيين: "نحن أفضل مع رونالدو ونونو مينديش وبيدرو نيتو. أهم شيء هو أن كرة القدم هي لعبة أخطاء وصعوبات ومرونة، وعندما لا يكون بعض اللاعبين موجودين، علينا أن نجد طريقة للفوز. أعتقد أن المهم هو أن يكون لدينا جميع اللاعبين المهمين، ولكن أيضًا أن تكون لدينا الثقة والفكرة الواضحة بأننا نستطيع الفوز عندما لا يكون بعض اللاعبين في التشكيلة الأساسية".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة لرونالدو

    سيتعين على المشجعين الانتظار لمعرفة الدور الذي سيؤديه رونالدو في بطولة الصيف المقبل، على الرغم من أن نجم النصر قد اعترف بأن هذه ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم. 

    وقال لـ CNN: "بالتأكيد، نعم، لأنني سأبلغ 41 عامًا. أشعر أنني في حالة جيدة جدًا في الوقت الحالي. أسجل الأهداف، وما زلت أشعر بالسرعة والحدة، وأستمتع بلعبتي في المنتخب الوطني. لنكن صادقين، عندما أقول قريبًا، أعني على الأرجح سنة أو سنتين. أنا أستمتع باللحظة. لكن عندما أقول قريبًا، أعني قريبًا حقًا، لأنني أعطي كل شيء لكرة القدم. أنا في اللعبة منذ 25 عامًا، فعلت كل شيء. لدي العديد من الأرقام القياسية. أنا فخور حقًا. لذا دعونا نستمتع باللحظة، ونعيش اللحظة".

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    هل يلعب كريستيانو رونالدو أول مباراتين مع البرتغال في كأس العالم 2026؟

    يستعد رونالدو والمنتخب البرتغالي الآن لكأس العالم 2026، حيث أصبح المهاجم متاحًا للعب في البطولة بعد أن فرض "فيفا" حظرًا لمدة ثلاث مباريات على نجم البرتغال بسبب بطاقته الحمراء ضد أيرلندا، ولكن تم تأجيل اثنتين من هذه المباريات لمدة عام واحد تحت المراقبة. وقد تعرض هذا القرار لانتقادات شديدة، ولكنه يتيح لرونالدو حرية اللعب في مرحلة المجموعات للبرتغال إذا اختاره مارتينيز. من المقرر أن تواجه البرتغال أوزبكستان وكولومبيا والفائز في المباريات الفاصلة بين الاتحادات التي تضم كاليدونيا الجديدة وجامايكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

  • تصريحات رنانة من برونو فيرنانديش حول مستقبله مع مانشستر يونايتد.. وماذا عن عرض الهلال؟

    من ناحية أخرى، كشف برونو فيرنانديش عن رغبته في خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، مبديًا اهتمامه باللعب في الدوري الإسباني أو الإيطالي، في حال قرر الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. 

    وأكد فيرنانديز، البالغ من العمر 31 عامًا، أنه شعر بـ"الأذى" بعد علمه برغبة مسؤولي مانشستر يونايتد في رحيله، مشيرًا إلى أن النادي كان منفتحًا على فكرة بيعه، خاصة في ظل العروض الضخمة التي وصلته من الدوري السعودي. وقال نجم خط الوسط البرتغالي إنه يعتقد أن الإدارة لم تكن تمتلك "الشجاعة" لاتخاذ قرار واضح، رغم تمسك المدير الفني البرتغالي روبن أموريم ببقائه ضمن المشروع الرياضي للفريق.

    وفي الجزء الثاني من الحوار، أوضح فيرنانديز أن إسبانيا وإيطاليا تمثلان وجهتين مفضلتين بالنسبة له إذا ما قرر مغادرة ملعب أولد ترافورد، وأشار إلى رغبته في خوض تجربة اللعب في الدوري الإسباني، إضافة إلى حلمه بالمنافسة على الألقاب الكبرى في إيطاليا، موضحًا أن لديه روابط شخصية قوية بهذا البلد، حيث وُلدت ابنته هناك. ومع ذلك، شدد لاعب الوسط على أنه لا يزال يفضل البقاء مع مانشستر يونايتد "طالما يشعر بأنه مرغوب فيه".

    وأضاف قائد مانشستر يونايتد أن خياره الأول داخل البرتغال سيكون نادي سبورتنج لشبونة، احترامًا وتقديرًا للفترة التي قضاها هناك، لكنه لا يريد «تشويه الصورة» التي صنعها مع النادي. كما أشار إلى أنه يفكر، في مرحلة لاحقة من حياته، باللعب في دوريات الهواة بدافع الحب فقط لكرة القدم، معتبرًا أن تلك التجربة تحمل مشاعر مختلفة تمامًا عن كرة القدم الاحترافية.

    وفي سياق متصل، عاد فيرنانديز للحديث عن كواليس الصيف الماضي، مؤكدًا أن فكرة رحيله كانت مطروحة بقوة، وأنه تلقى نصائح من مواطنه كريستيانو رونالدو، إلا أن القرار النهائي كان بيده. وقال: "كان بإمكاني الرحيل وكسب أموال أكثر بكثير، بل وربما الفوز بعدد أكبر من الألقاب، لكنني قررت البقاء لأنني أحب النادي حقًا". وأضاف أن مسألة "الولاء" لم تعد تُقدَّر كما في السابق، وهو ما جعله يشعر بالحزن أكثر من الغضب.

    كما تطرق فيرنانديز أيضًا إلى اهتمام نادي الهلال بضمه قبل كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن العرض كان مغريًا للغاية من الناحية المالية، إلا أن اعتبارات عائلية، إلى جانب رغبته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد، دفعته لرفضه. وأكد أنه تلقى تطمينات في مايو الماضي بأنه لا يزال جزءًا من خطط النادي المستقبلية.

0