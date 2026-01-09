هل يلعب كأس العالم 2026؟ نيمار يزف البشريات للجماهير البرازيلية!

رغم أن رؤية نيمار يعود إلى صالة الألعاب الرياضية بابتسامة على وجهه تبعث على الأمل، إلا أن ذلك يأتي بعد أسابيع قليلة من الكشف عن أن مستقبله في هذه الرياضة كان على المحك. دفعت الإصابات المتكررة - ولا سيما إصابة الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي التي تعرض لها في أكتوبر 2023 - المهاجم إلى حافة الهاوية.

في وقت سابق من هذا الشهر، اعترف والد اللاعب ووكيل أعماله بشكل مفاجئ أن ابنه فكر جديًا في الاعتزال من كرة القدم الاحترافية بعد هذه الإصابة الأخيرة. أدى الإرهاق العقلي الناجم عن دورات إعادة التأهيل المستمرة إلى محادثات جادة حول اعتزاله اللعب نهائيًا.

قال: "أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي، وتسرب الخبر للصحافة قبل أن نتحدث معه، ففقد تركيزه. كان الأمر صعبًا للغاية.. ذهبت إلى منزل ابني. 'كيف حالك؟ التفت إلي وقال: (لا أستطيع تحمل المزيد. لنجرِ العملية. أبي... لا أعرف حتى إن كانت العملية تستحق العناء. بالنسبة لي، لقد سئمت)".

ومع ذلك، تم الآن وضع هذه الأفكار جانبًا بشكل قاطع. تحول التركيز تماماً من "إذا كان سيلعب مرة أخرى" إلى "متى؟". جاء تأكيد التزامه بالاستمرار في شكل تمديد للعقد الذي تم توقيعه هذا الأسبوع، والذي سيبقيه في سانتوس حتى نهاية عام 2026. لا يضمن هذا الاتفاق مستقبله في النادي فحسب، بل يمثل إعلان نوايا: نيمار لم ينتهِ بعد.