Messi,Xavi - FontGetty
أحمد مجدي

"سيكون أول مكالمة لي!".. فيكتور فونت أهم منافسي لابورتا في انتخابات برشلونة يستخدم اسم ميسي مجددا

انتخابات مثيرة تنتظر النادي الكتالوني

في لحظة فارقة قد تشكل المنعطف الأهم في تاريخ نادي برشلونة الحديث، خرج فيكتور فونت، المعارض الأبرز للإدارة الحالية، بتصريحات نارية أعقبت الإعلان الرسمي عن إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 مارس المقبل. 

فونت، الذي حل ثانياً في انتخابات 2021، لم يكتفِ بإعلان ترشحه، بل رسم خطاً فاصلاً في الرمال، معتبرًا أن المعركة الانتخابية القادمة ليست مجرد منافسة بين أسماء، بل هي معركة وجودية لتحديد هوية النادي.

  • برشلونة فوق الأشخاص!

    افتتح فونت مؤتمره الصحفي، الذي عقده رفقة أقطاب مجموعته المعارضة مثل خاومي جوارديولا، جيما أمات، وكارليس أوردياليس، بعبارة لخصت فلسفته القادمة: "هذه الانتخابات هي اختيار واضح ومباشر: إما بقاء نهج جوان لابورتا أو الحفاظ على نادي برشلونة".

    ودعا فونت القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي (الماسا سوشيال) إلى التخلي عن "النزعات الشخصية" والولاءات العاطفية للأفراد، والالتفات فقط لمن يضع مصلحة الكيان فوق أي اعتبار شخصي.

    انتقد فونت ما أسماه بـ "النموذج الإداري البالي" الذي يعتمد على الكاريزما الفردية بدلاً من المؤسساتية، مؤكدًا أن النادي يحتاج إلى "الصدق، الشفافية، والأخلاقيات" كركائز أساسية لإعادة البناء، مشددًا على أن الوقت قد حان لإنهاء حقبة "الغموض" التي أحاطت بقرارات النادي مؤخرًا.

    • إعلان
  • FBL-ESP-BARCELONA-VOTEAFP

    توقيت انتخابات برشلونة

    رغم ترحيبه بتقديم موعد الانتخابات، وهو الأمر الذي كان يطالب به منذ فترة طويلة، إلا أن فونت لم يخفِ تحفظه على اختيار يوم 15 مارس تحديدًا.

    وأشار إلى أن هذا التاريخ يقع في قلب المعمعة القارية، تحديدًا بين مباراتي ذهاب وإياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، مما قد يشتت تركيز الجماهير.

    وقال فونت بنبرة حذرة: "كنا نتمنى موعدًا يضمن أقصى مشاركة ممكنة. نأمل أن يكون كامب نو جاهزاً لاستيعاب 60 ألف عضو في ذلك اليوم، وأن يمتلئ بالأعضاء فقط (Socios)، لأن الحشد الجماهيري الواعي هو الضمانة الوحيدة لمنع اختطاف قرار النادي".

  • الانهيار الاقتصادي

    الجزء الأكثر سخونة في المؤتمر كان الملف الاقتصادي، حيث تولى خاومي جوارديولا، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بالنادي والمرشح لمنصب نائب الرئيس الاقتصادي في قائمة فونت، تشريح الميزانية الحالية. ووصف جوارديولا الوضع بـ "البائس"، كاشفًا عن أرقام صادمة تتحدث عن خسائر تشغيلية تزيد عن مليار يورو إذا ما استبعدنا أثر "الرافعات المالية" (بيع الأصول).

    واتهم جوارديولا الإدارة الحالية بـ "تبديد الأصول السمعية والبصرية" للنادي من أجل حلول مؤقتة لم تنجح حتى في حل أزمة قيد اللاعبين وفق قاعدة (1:1). وأضاف بمرارة: "وصل بنا الحال إلى انتظار إصابات اللاعبين لنسجل آخرين، والحديث عن صفقات كبرى مثل نيكو ويليامز أو لويس دياز انتهى بنا إلى حلول اضطرارية بسبب العجز المالي".

  • Lionel Messi Barcelona 2021Getty Images

    ليونيل ميسي وانتخابات برشلونة

    لم يغفل فيكتور فونت الجانب العاطفي والرمزي، حيث وجه اتهامات مباشرة للابورتا بـ "خداع" أساطير النادي.

    وعدد فونت أسماءً مثل ليونيل ميسي، تشافي هيرنانديز، رونالد كومان، وفيكتور توماس، مشيرًا إلى أن الطريقة التي عومل بها هؤلاء تعكس غياب الأخلاقيات الإدارية.

    في خطوة إستراتيجية، أعلن فونت أن أول اتصال سيجريه في حال فوزه سيكون بـ "ليونيل ميسي".. وأكد: "ميسي هو الأصل التاريخي الأهم لبرشلونة، ولدينا خطة واضحة لإعادته لبيته والاستفادة من قيمته العالمية، ونحن نعرف تماماً كيف نحقق ذلك دون بيع أوهام للجماهير".

    وفي هجوم غير مسبوق، تحدث فونت عن "رفقاء غامضين" يحيطون بالإدارة الحالية، ملمحًا إلى قضايا عمولات بالملايين دفعها النادي لوسطاء، وذكر صراحة "قضية ISL" كدليل على وجود تجاوزات مالية يتحمل تبعاتها الأعضاء من جيوبهم الخاصة.

    كما انتقد الفجوة الكبيرة بين الإدارة والقاعدة الجماهيرية، مشيرًا إلى تدهور العلاقة مع روابط المشجعين وغياب الوضوح بشأن توزيع التذاكر والمقاعد في الملعب الجديد.م

    رغم النقد اللاذع، أبدى فونت إعجابه بالنجاحات الرياضية الحالية للفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، مؤكداً أن مشروعه الانتخابي يدعم استقرار الفريق رياضيًا، لكنه يهدف لتوفير "الغطاء الإداري والمالي" الذي يحمي هذه النجاحات من الانهيار المفاجئ نتيجة الديون المتراكمة.

    في هذا المؤتمر، وضع فيكتور فونت نفسه كبديل "مؤسساتي" يواجه "شعبوية" لابورتا – كما يصفها خصومه. ومع بقاء أقل من شهرين على موعد الاقتراع، يبدو أن برشلونة مقبل على واحدة من أشرس الانتخابات في تاريخه، حيث ستكون صناديق الاقتراع في 15 مارس هي الحكم النهائي في صراع الرؤى بين "الزعامة الفردية" و"الإدارة التكنوقراطية".

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ريال أوفييدو crest
ريال أوفييدو
أوفييدو
0