تحدث خوليان ألفاريز عن التكهنات المتزايدة التي تربطه بانتقال مفاجئ إلى برشلونة، حيث أكد مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي يخوض حاليًا منتصف موسمه الثاني في ملعب متروبوليتانو، أنه لا يزال "هادئاً للغاية" بشأن مستقبله ويركز على الفوز بالألقاب تحت قيادة دييجو سيميوني، على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن العملاق الكتالوني يراقب وضعه.
هل يغادر أتلتيكو مدريد إلى برشلونة؟ خوليان ألفاريز يكسر صمته بشأن التكهنات حول مستقبله!
ألفاريز يوقف الضجيج
منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024، أثبت ألفاريز نفسه كنقطة محورية في هجوم سيميوني.
ومع ذلك، فإن مكانته كأحد أفضل المهاجمين في الدوري الإسباني قد جذبت الانتباه بشكل حتمي، حيث تشير التقارير الأخيرة من إسبانيا إلى أن برشلونة ينظر إلى الفائز بكأس العالم 2022 كخليفة محتمل لروبرت ليفاندوفسكي على المدى الطويل.
في مقابلة مع صحيفة ماركا، سُئل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بشكل مباشر عن الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى منافس أتلتيكو المحلي. وبدلاً من تأجيج النيران، سارع المهاجم إلى التقليل من أهمية هذه التكهنات، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات هي مجرد جزء من اللعبة عندما تلعب على مستوى النخبة. وأصر على أن سعادته في العاصمة الإسبانية لم تتزعزع، على الرغم من الشائعات المستمرة.
"أنا هادئ جدًا".. أوضح ألفاريز عندما سُئل عما إذا كانت الشائعات التي تربطه ببرشلونة تزعجه مضيفًا: "أقول دائمًا إنه يجب على المرء أن يكون هادئًا ويؤدي عمله جيدًا على أرض الملعب. لكن هذا لا يزعجني، فهناك دائمًا شائعات. أحاول أن أركز على ما يجب أن أفعله، وهو اللعب ومساعدة الفريق".
- Getty Images Sport
ألفاريز يرى "مجالاً للتحسين" في أتلتيكو
يبدو التزام المهاجم بمشروع أتلتيكو ثابتًا، لا سيما بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة التي قام بها النادي لبناء فريق حوله.
أنفق "الكولتشونيروس" 81 مليون جنيه إسترليني لجلبه إلى إسبانيا، ويعتقد ألفاريز أن الفريق لا يزال يبحث عن أفضل مستوياته.
وفي معرض تعليقه على تدفق المواهب في فترة الانتقالات الأخيرة، أشار إلى أن أفضل أداء للفريق لا يزال أمامه.
وقال: "أعتقد أننا في الوقت الحالي في وضع يسمح لنا بمنافسة أي فريق، وكما قلت من قبل، فإن النادي يشهد نمواً كبيراً، في فترة الانتقالات الأخيرة، جلبنا العديد من اللاعبين المتميزين وذوي الجودة العالية، وأعتقد أن النادي لا يزال لديه مجال للتحسين في المستقبل".
اللاعب الأرجنتيني يفي بالتأكيد بوعده بينما يسعى الفريق لتحقيق هذا التحسن حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا 11 هدفًا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليقود هجوم فريق سيميوني.
ساهمت مساهماته في إبقاء أتلتيكو في السباق على الألقاب، حيث يحتل النادي حاليًا المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني - على الرغم من أنه يتأخر بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة - ويحتل مركزًا مؤهلًا تلقائيًا (الثامن) في مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
الاستمتاع بقوة سيميوني
كان تكيفه مع نظام سيميوني هو القوة الدافعة وراء هذا الأداء، ففي حين كان موسمه الأول فترة تكيف مع كرة القدم الإسبانية، فقد شهد موسمه الثاني تولي دور قيادي أكثر بروزًا.
سواء كان يلعب في الوسط أو يتحرك إلى الأطراف عند الحاجة، فإن معدل أدائه وقدرته على الضغط جعلته لا غنى عنه في أسلوب لعب "تشولو".
متطلبات اللعب تحت قيادة سيميوني فريدة من نوعها، حيث تتطلب غالبًا من المهاجمين التضحية بمجدهم الشخصي من أجل صلابة دفاعية.
وقد أثبت الأرجنتيني، الذي تطور تحت قيادة مارسيلو جاياردو في ريفر بليت وبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، أنه مناسب بشكل فريد لهذا الدور المركب.
وقد سمحت قدرته على قيادة الضغط من الأمام لأتلتيكو بالحفاظ على هويته الدفاعية مع إضافة ميزة قاتلة ربما كانت مفقودة في المواسم السابقة.
قال ألفاريز عن مدربه: "إنه كما تراه، شغوف للغاية، ومركز للغاية على العمل، وعلى الجهد، وعلى العقلية القائلة بأنك إذا عملت بجد، فستأتي النتائج عاجلاً أم آجلاً. لذلك، نثق جميعًا في الفريق. الحقيقة هي أن طريقة عيشه وتنفّسه لكرة القدم تجعلها تلقى صدى لدى جميع اللاعبين".
وعند سؤاله عن أوجه التشابه بين سيميوني وجوارديولا، أضاف: "هناك أوجه تشابه. من الواضح أن طريقة تنافسهما وعقليتهما الفائزة. ثم، ما نراه جميعًا هو الاختلافات في الأفكار التي لدى كل منهما عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المباريات ورؤية كرة القدم. لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب خبرتهما أو ما يشعران به، وليس بسبب ما يعرفانه، ولكن لكل منهما أسلوبه الخاص".
- AFP
ماذا بعد؟
مع تصدر برشلونة حاليًا لصدارة الدوري الإسباني، فإن الشائعات حول اهتمامه بألفاريز كان من الممكن أن تشكل مصدر إلهاء مزعزع لاستقرار أتلتيكو.
يظل "الروخيبلانكوس" النادي الوحيد في العقد الماضي الذي كسر احتكار ريال مدريد وبرشلونة، وقد تم التعاقد مع المهاجم خصيصًا لمساعدتهم على تكرار ذلك.
رفضه الحديث عن رحيله يشير إلى أنه لا يزال يعتقد أن طموحه قابل للتحقيق في متروبوليتانو، بدلاً من الحاجة إلى الانتقال إلى كامب نو لضمان المزيد من الألقاب.
في الوقت الحالي، تم وضع كل الأحاديث عن الانتقالات جانبًا. يعود ألفاريز وأتلتيكو إلى الدوري الإسباني هذا الأسبوع، ساعين إلى مواصلة السباق على اللقب.
يأمل المهاجم أن يترك كرة القدم تتحدث عنه، مع التركيز بشكل كامل على حصد النقاط اللازمة للصعود في جدول الترتيب.