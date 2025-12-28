"يعشق المغرب وأكلها".. حكيمي يكشف عن سبب دعم مبابي لأسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا

بدأ المغرب مشواره في كأس الأمم الأفريقية بفوزه على جزر القمر 2-0 في الأسبوع الماضي بفضل هدفي براهيم دياز وأيوب الكعبي بضربة مقصية مذهلة بعد الاستراحة. ولم يتمكن أسود الأطلس سوى من تحقيق التعادل مع مالي في الجولة الثانية.

لم يتأهل مضيف البطولة بعد إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، على الرغم من أنه يتصدر المجموعة الأولى بعد حصوله على أربع نقاط من مباراتيه. ويختتم المغرب مرحلة المجموعات بمواجهة زامبيا مساء الاثنين، وسيكون من المفاجئ للغاية ألا يتأهل فريق المدرب وليد الركراكي إلى الدور التالي.

في حين أن المغرب سيكون محبطًا من التعادل مع مالي، فإن حضور مبابي في مباراة أسود الأطلس سيكون دفعة كبيرة للمغرب في سعيه للفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

أبرزت رحلة مبابي إلى الرباط لمباراة التعادل في يوم عيد الميلاد العلاقة الوثيقة بين نجم فرنسا وقائد المغرب حكيمي، والتي نشأت خلال فترة لعبهما معًا في باريس سان جيرمان. وفي حديثه عن رحلة مبابي إلى شمال إفريقيا، أكد حكيمي مدى راحة نجم ريال مدريد في البلاد، قائلاً إن المهاجم "يحب المغرب حقًا".