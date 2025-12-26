يعترض تحكيميًا حتى بعد الاعتزال.. تفاصيل العقوبة التي تعرض لها جيرارد بيكيه!

ورغم الاكتفاء في هذه المرحلة بفرض الغرامة المالية، إلا أن لجنة الانضباط شددت في قرارها الصادر اليوم على أن تكرار هذه التصرفات قد يفتح الباب أمام تطبيق عقوبات أشد قسوة، سبق التحذير منها في قرار أكتوبر الماضي.

وتشمل هذه العقوبات، وفقًا للمادة 93.1 من قانون الانضباط، ما يلي:

الإيقاف أو المنع من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة تتراوح بين شهرين إلى عامين، أو الإيقاف لما لا يقل عن أربع مباريات.

إغلاق الملعب بشكل كلي أو جزئي لمدة تصل إلى ثلاث مباريات أو شهرين.

خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في جدول الترتيب النهائي.

وأكدت اللجنة أن هذه العقوبات لا تزال مطروحة بقوة في حال تكرار المخالفات مستقبلاً، سواء من بيكيه أو من أي شخص تابع للنادي.

وتعيد هذه الواقعة الجدل من جديد حول الدور الذي يلعبه جيرارد بيكيه بعد اعتزاله كرة القدم، خاصة مع تكرار ظهوره في مواقف مثيرة للجدل داخل الملاعب، سواء بصفته مالكًا أو مسؤولًا إداريًا. ورغم مكانته الكبيرة كلاعب سابق وإنجازاته مع الأندية والمنتخب الإسباني، إلا أن الاتحاد الإسباني يبدو حريصًا على تطبيق اللوائح دون استثناء.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة، يبقى نادي أندورا مطالبًا بضبط سلوك منسوبيه، لتفادي عقوبات قد تكون أكثر إيلامًا على الصعيدين الرياضي والإداري، في حال تكررت مثل هذه الأحداث مستقبلاً.