يصل فريق United Strand إلى علامة فارقة في تحدي قص الشعر لمدة 500 يوم بعد أن حرمه تعادل مانشستر يونايتد مع وست هام من قص شعره

في أكتوبر 2024، انطلقت قناة The United Strand، حيث جلس إيليت أمام الكاميرا وأعلن أنه لن يقص شعره حتى يفوز مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية. منذ ذلك الحين، مر الشياطين الحمر بثلاثة مدربين مختلفين، وسلسلة من الصعود والهبوط، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق الهدف.

كان هدف توماس سوشيك هو الفارق الذي كان سيتيح له أخيرًا قص شعره، ولكن بدلاً من ذلك، عليه الآن أن يواصل إطالة شعره.

لم تحظ حملة The United Strand باهتمام كبير في البداية، ولكن مع مرور الأشهر، وأصبح شعره أطول وأكثر بروزًا، أبدى مشجعو كرة القدم اهتمامًا كبيرًا برحلته.

اكتسب إيليت آلاف المتابعين على جميع المنصات وبنى علامة تجارية لنفسه. وقد ظهر في إعلانات رئيسية وعمل مع شركات كبرى مع انتشار قضيته في جميع أنحاء العالم.