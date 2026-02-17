يشرح جوزيه مورينيو بند الخروج من "عقده الخاص" وسط أنباء عن عودته إلى ريال مدريد، بينما يعترف مدرب بنفيكا بأنه يريد أن ينجح ألفارو أربيلوا ويبقى في النادي الإسباني العملاق

بعد أن قاد الفريق الأبيض خلال الفترة بين 2010 و 2013، حيث حصد 100 نقطة غير مسبوقة ليكسر هيمنة برشلونة ويحسم لقب الدوري، فإن إرث مورينيو في البرنابيو يتميز بالبطولات والدراما عالية الكثافة.

مع تزايد التكهنات حول سعي الرئيس فلورنتينو بيريز إلى إيجاد مدرب ناجح لقيادة الفريق خلال الفترة الانتقالية، كان من الطبيعي أن يتطرق المدرب البرتغالي إلى إمكانية عودته للنادي. عندما سأله الإعلام الإسباني عن احتمال عودته، كان مورينيو صريحًا كعادته بشأن عاطفته الدائمة تجاه ناديه السابق.

"لقد أعطيت ريال مدريد كل ما لدي. فعلت أشياء جيدة وأشياء سيئة، لكنني أعطيت كل ما لدي. وانتهى الأمر"، قال. "عندما يغادر محترف ناديًا بهذه المشاعر، أعتقد أن هناك صلة تدوم إلى الأبد. بعد 12 عامًا من مغادرتي، ما زلت أشعر بنفس الشعور كلما التقيت بمشجعي ريال مدريد حول العالم: الناس يشعرون بنفس شعوري، أنني أعطيت كل ما لدي. وبشكل عام، الناس يحترمونني، وهذا شيء رائع".