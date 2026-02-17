AFP
يشرح جوزيه مورينيو بند الخروج من "عقده الخاص" وسط أنباء عن عودته إلى ريال مدريد، بينما يعترف مدرب بنفيكا بأنه يريد أن ينجح ألفارو أربيلوا ويبقى في النادي الإسباني العملاق
رابطة تدوم إلى الأبد
بعد أن قاد الفريق الأبيض خلال الفترة بين 2010 و 2013، حيث حصد 100 نقطة غير مسبوقة ليكسر هيمنة برشلونة ويحسم لقب الدوري، فإن إرث مورينيو في البرنابيو يتميز بالبطولات والدراما عالية الكثافة.
مع تزايد التكهنات حول سعي الرئيس فلورنتينو بيريز إلى إيجاد مدرب ناجح لقيادة الفريق خلال الفترة الانتقالية، كان من الطبيعي أن يتطرق المدرب البرتغالي إلى إمكانية عودته للنادي. عندما سأله الإعلام الإسباني عن احتمال عودته، كان مورينيو صريحًا كعادته بشأن عاطفته الدائمة تجاه ناديه السابق.
"لقد أعطيت ريال مدريد كل ما لدي. فعلت أشياء جيدة وأشياء سيئة، لكنني أعطيت كل ما لدي. وانتهى الأمر"، قال. "عندما يغادر محترف ناديًا بهذه المشاعر، أعتقد أن هناك صلة تدوم إلى الأبد. بعد 12 عامًا من مغادرتي، ما زلت أشعر بنفس الشعور كلما التقيت بمشجعي ريال مدريد حول العالم: الناس يشعرون بنفس شعوري، أنني أعطيت كل ما لدي. وبشكل عام، الناس يحترمونني، وهذا شيء رائع".
الحقيقة وراء بند الخروج "الخاص"
أثارت الشائعات حول عودته إلى العاصمة الإسبانية بسبب تقارير تفيد بأن مورينيو يمتلك بندًا تعاقديًا يسمح له بالرحيل عن نادي لشبونة العملاق بسهولة نسبية. لم يتجنب مورينيو التفاصيل الفنية، موضحًا أن هذا البند صُمم لضمان المرونة الأخلاقية بعد فترة الانتخابات الأخيرة في بنفيكا.
"لا أريد أن أُغذي شائعات لا أساس لها من الصحة. الشيء الوحيد الموجود هو أن لدي عامًا آخر من العقد مع بنفيكا"، أوضح مورينيو. "إنه عقد خاص لأنه تم توقيعه في فترة انتخابية وأردنا أنا والرئيس روي كوستا حماية الرئيس الجديد الافتراضي أخلاقياً. ويحتوي على بند يجعل من السهل جدًا، بالنسبة لي وبالنسبة لبنفيكا، فسخ العقد. لكن الشيء الوحيد الملموس الموجود هو عقد مع بنفيكا. مع ريال مدريد لا يوجد شيء".
دعم أربيلوا على المدى الطويل
على الرغم من الظلال التي يلقيها على مقاعد البدلاء الزائرة، سارع مورينيو إلى تقديم دعمه الكامل للرجل الذي يشغل المنصب حاليًا: ألفارو أربيلوا. أربيلوا، الذي كان مساعدًا لمورينيو خلال فترة عمله في إسبانيا، يقود الفريق حاليًا بينما يقيّم مجلس الإدارة الخيارات طويلة الأجل. ومع ذلك، يأمل معلمه السابق أن يصبح المنصب دائمًا.
وقال مورينيو: "سأقول أكثر من ذلك: أود حقًا القضاء على ريال مدريد، لكنني أود أيضًا أن يفوز ألفارو [أربيلوا] بالدوري ويبقى في ريال مدريد لسنوات عديدة"، معربًا عن احترامه العميق للمشروع الحالي. "إنه مدرب يتمتع بقدرات كبيرة ورجل يتمتع بروح ريال مدريد، ولديه الشخصية المناسبة لتدريب النادي، وهو ما لا يتوفر في الجميع".
الوزن الثقيل يتصادم في لشبونة
بينما يعترف مورينيو بارتباطه الدائم بالعملاق الإسباني، مازحاً بأنه "أحد المدربين القلائل الذين لم يُطردوا من ريال مدريد"، إلا أن التزامه المهني يظل راسخاً مع فريق النسور الذي يسعى إلى حسم مباراة الذهاب لصالحه. قبل شهر واحد فقط، كان المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد هو مهندس الفوز 4-2 على العملاق الإسباني، حيث ساهم الحارس أناتولي تروبين بهدف مفاجئ في الدقائق الأخيرة ليتأهل الفريق إلى الدور الفاصل في اللحظات الأخيرة.
مع اقتراب صافرة البداية في مباراة خروج المغلوب، ستتجه أنظار عالم كرة القدم إلى خط التماس. ما إذا كانت هذه المباراة بمثابة وداع نهائي لريال مدريد أو مقابلة عمل لعودة مثيرة، فهذا ما سيتبين لاحقًا، ولكن مع مشاركة مورينيو، فإن الدراما مضمونة.
