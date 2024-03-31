يشبه جدتي الميتة وسجل هدفاً في حسام حسن .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح بلقاء ليفربول وبرايتون

تعرف على ردود أفعال الجماهير على ما قدمه صلاح ضد برايتون

عاد النجم المصري محمد صلاح للمشاركة بصفة أساسية مع فريقه ليفربول، بعدما تعافى من الإصابة التي كان يُعاني منها، ليقوده للانتصار على برايتون، ويخطف أنظار جميع المشجعين.

ونجح صلاح في قيادة ليفربول للفوز على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم صلاح في هدف التعادل بعد أن كان فريقه متأخرًا بهدف، ثم عاد في الشوط الثاني وسجل هدف التقدم.

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إليكم أبرز ردود الأفعال على ما قدمه صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون..