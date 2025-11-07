"لا يستطيع رفض مانشستر يونايتد!".. مستقبل هاري كين يثير الجدل في بايرن ميونخ

استثمر الشياطين الحمر ثقتهم وأموالهم في بنجامين سيسكو، لكن فرص التعاقد مع لاعبين من أمثال كين قليلة ومتباعدة. قد يغريهم الانضمام إلى السباق على لاعب كان عدوًا مألوفًا لهم في الماضي إذا اندلعت منافسة على التعاقد معه.

أجاب سيمبسون، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر بعد خروجه من نظام الشباب الأسطوري في أولد ترافورد، على سؤال دريم فيغاس عما إذا كان كين قد ينتهي به المطاف في مانشستر - بعد أن انضم النجم الهولندي روبن فان بيرسي سابقًا إلى الشياطين الحمر في محاولة للفوز باللقب الذي لم يتمكن من تحقيقه مع أرسنال: "لا أعرف إلى أين يمكن أن يذهب، بصراحة. لا يمكنه الذهاب إلى سيتي. لا يمكنه الذهاب إلى آرسنال. لا أرى أنه سيرفض مانشستر يونايتد".

وأردف: "يمكنه العودة وتحقيق الرقم القياسي في عدد الأهداف. أود أن أرى ذلك. قلت ذلك عندما كان يغادر توتنهام، أود أن أراه في مانشستر يونايتد. إنه مناسب تمامًا. إذا كان ذلك خيارًا متاحًا، فسأختاره بنسبة 100٪.

وأضاف: "يمكنه مساعدة سيسكو أيضًا. سيسكو سيتفهم عدم لعبه في كل مباراة، ويتعلم من هاري كين، ولن يتعرض لتلك الضغوط. لقد فاز بالبطولات مع بايرن الآن، لذا إذا عاد وأعاد مانشستر يونايتد إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن أن يصبح أسطورة مانشستر يونايتد مثلما حدث مع فان بيرسي".