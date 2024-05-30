"يركب الطائرة للتتويجات ويكتب نصف سطر في سجل الهلال التاريخي" .. بطولات فاز بها نيمار دون مجهود!

"الهلال يذكرني بأيام المدرسة.."

"هذا مثل أيام المدرسة، الشباب يقومون بالعمل، وأنا أحضر فقط للحصول على الدرجات".. هكذا علّق البرازيلي نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، ساخرًا على حضور حفل تتويج فريقه بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية، خلال الفترة بين 8-11 أبريل الماضي.

نيمار يعد واحدًا من أساطير الكرة البرازيلية، وأحد النجوم الذين لا ينشق عنهم غبار في المهارات الفردية بتاريخ كرة القدم، تخطى الأسطورة بيليه في صدارة هدافي منتخب بلاده، ويُدرج في قائمة الأساطير التاريخيين بنادي برشلونة، ولكنّه أيضًا عانى من إصابات عديدة أثرت على مسيرته الكروية بشكل كبير.

وعانى نيمار من إصابات عديدة مع الهلال، وهو الأمر الذي تناولته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن اللاعب عندما قَدم إلى باريس سان جيرمان في 2017، كان يعاني بالفعل من كسر إجهادي في مشط القدم الخامس لقدمه اليمنى، ووفق إجمالي مسيرته، فإن نيمار خاض أقل من نصف مباريات فريقه خلال السنوات الست التي قضاها مع باريس.

ومع انتقاله إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 90 مليون يورو، كان نيمار يعاني من إصابة بسيطة، وخاض تدريبات تأهيلية قبل المشاركة في المباريات، ولعب نيمار 5 مباريات مع الهلال، بواقع 3 لقاءات في دوري روشن السعودي، صنع خلالها 3 تمريرات حاسمة، كما سجل هدفًا في مباراتين بدوري أبطال آسيا، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والكاحل، أثناء مشاركته مع مباراة البرازيل وأوروجواي، ضمن تصفيات كأس العالم، ليتأكد انتهاء موسمه مبكرًا.

وبالنظر إلى سجل إنجازاته، فإن نيمار توج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية، إلا أن هناك ألقابًا لم يبذل فيها النجم البرازيلي مجهودًا كبيرًا ليساهم في تحقيقها مع فريقه، والتي تستعرضها النسخة العربية من موقع Goal في النقاط التالية..