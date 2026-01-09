Mohamed Salah Liverpool 2025Getty Images
"لم يرتكب أسوأ جريمة في العالم!".. مايكل أوين يتوقع مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

تصريحات صلاح لا تزال أصداؤها تدوي في إنجلترا

أوضح مايكل أوين لـ "جول" سبب اعتقاده بأن محمد صلاح سيبقى في ليفربول، حيث يبدو أن نادي الدوري الإنجليزي الممتاز والنجم المصري قد "تصالحا". 

يعتقد أوين أن الريدز قد يكونون قد أشرفوا على "ضربة عبقرية" تعيد لاعبًا متوهجًا (صلاح) إلى صفوفهم في النصف الثاني من الموسم.

    صلاح يوجه انتقادات لاذعة إلى ليفربول

    في 6 ديسمبر، بدا أن أيام صلاح في أنفيلد قد أصبحت معدودة، بعد أشهر قليلة من توقيعه على تمديد عقده لمدة عامين. غير راضٍ عن استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل آرني سلوت، اعترف الجناح صاحب 250 هدفًا بتدهور علاقته العملية مع المدرب الهولندي، متهمًا نادي ليفربول ككيان بإلقائه تحت الحافلة.

    تم استبعاد صلاح بعد ذلك من مباراة دوري أبطال أوروبا ضد إنتر، لكنه خرج من مقاعد البدلاء ليقدم تمريرة حاسمة في فوز ليفربول على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. ثم سافر مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، بينما استمرت شائعات الانتقالات في ميرسيسايد.

  • مايكل أوين يجيب: ما هو مستقبل صلاح؟

    عندما سُئل عما إذا كان صلاح سيستمر في عقده أم سيبحث عن تحدٍ جديد في أوائل عام 2026، قال مهاجم ليفربول السابق أوين - في حديثه مع AFCON betting - لـ "جول": "أعتقد أنه سيستمر في عقده. لن أتفاجأ إذا انتهى العقد، لكن إذا كنت من محبي المراهنات، فسأقول إنه سيستمر في عقده".

    وأردف: "لقد تصالخا تقريبًا. لعب مو في أنفيلد في هذه الأثناء. عندما يعود من كأس الأمم الأفريقية، لن يكون هناك نفس التحفز الذي كان من الممكن أن يكون. في الواقع، فوجئت بأنهم أعادوه بهذه السرعة. بعد أن فعلوا ذلك الآن، يبدو الأمر في الواقع بمثابة ضربة عبقرية من نواحٍ عديدة لهذا السبب - لن يكون هناك ضجة كبيرة عند عودته، أو على الأقل لن تكون الضجة كبيرة".

    وأضاف: "أستطيع أن أرى ذلك بوضوح. خاصةً بالنظر إلى مسار ليفربول. [ألكسندر] إيزاك يعاني الآن من إصابة طويلة الأمد، و[هوجو] إيكيتيكي يعاني من إصابة قصيرة الأمد. في المباراة التي خاضوها قبل أيام، إذا فكرت في محمد صلاح وإيكيتيكي وإيزاك، فهم أقوياء - عندما يكون الجميع في أفضل حالاتهم - بقدر ما يمكن أن ترى في كرة القدم العالمية. من الواضح أن عليهم جميعًا أن يعملوا معًا".

    وتابع: "لنرى ما وصلوا إليه الآن، فهم يلعبون في مراكز غير معتادين عليها، أو ليست مراكزهم الطبيعية، وهذا يوضح لك - قبل عام أو نحو ذلك كان هناك وفرة مثيرة للحيرة، الكثير من اللاعبين المهاجمين، وبالطبع مع مأساة [ديوجو] جوتا، وترك [داروين] نونيز يرحل، وترك [لويس] دياز يرحل، حسناً، جلبوا لاعبين اثنين، لكنهما أصيبا، ومحمد صلاح في مهمة دولية. الأمر أشبه بـ (يا إلهي، من سيحرز الأهداف؟)شاهدت المباراة قبل أيام ونظرت إلى الفريق قبل المباراة وفكرت "(من سيحرز هدفًا؟) - حسنًا، يمكن للجميع أن يحرزوا أهدافًا - ولكن من سيكون المضمون؟ محمد صلاح هو المضمون لتسجيل الأهداف في الغالبية العظمى من المباريات. ليفربول لا يمتلك ذلك".

    وعاد ليؤكد: "أعتقد أن ليفربول سيحتاج إليه حقًا في الشهر المقبل أو نحو ذلك، ولا يوجد أحد يناسب الجانب الأيمن بشكل طبيعي أيضًا. أعتقد أن ليفربول، ربما قبل شهر، كان لديه الفرصة المثالية إذا أراد الخروج، كانت تلك هي الفرصة المثالية. الآن، الأمور تتغير بسرعة في كرة القدم وهم بحاجة إليه حقًا. أستطيع أن أرى عودته، متجدد النشاط ومستعدًا لإحداث فرق كبير".

    لا يزال أسطورة: هل شوه صلاح سمعته؟

    في أعقاب تصريحاته الانفجارية، أشار البعض إلى أن صلاح قد يكون لطخ سمعته كأسطورة النادي، حيث يبدو من غير المرجح أن يواصل الفائز بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مسيرته التي استمرت لعقد من الزمن.

    عندما سُئل عما إذا كان هذا هو الحال أم أن صلاح سيستمر في الوقوف إلى جانب أمثال كيني دالجليش وإيان راش وستيفن جيرارد، قال أوين: "أعتقد أنه سيفعل ذلك. الجميع يرتكبون أخطاء غريبة في الحياة. لا أعتقد أنه ارتكب أكبر جريمة في العالم".

    تابع: "في الأساس، كان يشعر بالإحباط لعدم مشاركته في المباريات وشعر أنه كبش فداء، فعبّر عن غضبه. هذه ليست أكبر جريمة في العالم، أليس كذلك؟ في الواقع، العكس هو الصحيح. في عصر يرفض فيه الناس اللعب ويبتزون الأندية ويقومون بكل أنواع الأمور الأخرى، ها هو لاعب كان يشعر بالغضب الشديد لعدم مشاركته في المباريات - بعد كل ما قدمه للنادي - لدرجة أنه قال: (أعتقد أنني يجب أن ألعب وأشعر وكأنني أُلقى تحت الحافلة). حسنًا، لا يجب أن تقول ذلك، لكن لا يوجد عقوبة إعدام هنا".

    وأردف: "في الواقع، من المبهج جدًا أن ترى لاعبًا شغوفًا باللعب، شغوفًا بتحطيم الأرقام القياسية والفوز. حسنًا، لقد تجاوز الحدود وما كان يجب أن يقول ما قاله، لكن هذه هي المواقف الذي تريد أن يتخذها اللاعبون. في الواقع، يجب أن يفكر كل لاعب بهذه الطريقة. لكن محمد صلاح قالها. هذا هو الخطأ الذي ارتكبه".

  • ليفربول ينتظر عودة صلاح من بطولة كأس الأمم الأفريقية

    سيعود صلاح إلى الملاعب يوم السبت عندما يواجه منتخب مصر كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. في غضون ذلك، يستعد ليفربول، الذي مدد سلسلة عدم الهزيمة إلى 10 مباريات بتعادله سلبيًا مع آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة، لمواجهة فريق بارنسلي من دوري الدرجة الأولى في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

