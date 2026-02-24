Goal.com
يحتاج خصوم جدد.. عشق ثنائي برشلونة لمبابي بين أزمات النادي الكتالوني وشباكه الممزقة بأقدامه!

ماذا قال بيدري وفيران توريس عن مبابي؟!

شهدت الأوساط الرياضية في إسبانيا حالة من الدهشة الممزوجة بالواقعية عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ثنائي نادي برشلونة بيدري وفيران توريس.

تحدث اللاعبان خلال استضافتهما في أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة عن طبيعة العلاقة التي تربط نجوم الفريق الكتالوني بزملائهم في ريال مدريد موضحين أن الأجواء خلف الكواليس تتسم بالود والتقدير المتبادل. 

أشار بيدري إلى أنهم ينسجمون بشكل جيد مع لاعبي الفريق الملكي موضحًا أنهم ليسوا أصدقاء مقربين يتواصلون بشكل يومي ولكن العلاقة تتجاوز حدود التنافس التقليدي. 

بلغت الإثارة ذروتها حين طرح المذيع سؤالًا حول هوية اللاعب الذي يختارانه من صفوف ريال مدريد ليرتدي قميص برشلونة فجاء الرد سريعًا وبصوت واحد بحمل اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي.

  • الود الذي يكسر حدة الصراع التاريخي

    تعكس كلمات بيدري وفيران توريس تحولًا ملحوظًا في عقلية الجيل الحالي من اللاعبين حيث لم تعد العداوة الكروية مانعًا من الاعتراف بجودة الخصم. 

    أكد الثنائي أن التقدير الفني يفرض نفسه في النهاية وأن وجود علاقة طيبة مع لاعبي ريال مدريد لا يقلل من حماسهم في الدفاع عن ألوان برشلونة.

    هذا التصريح يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول السبب الذي جعل مبابي تحديدًا هو الخيار الأول والمشترك للاعبين يدركان تمامًا حجم العداء التاريخي بين الناديين وكيف يمكن للاعب واحد أن يوحد رأي الغريمين في مدريد وبرشلونة.

  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    أزمة الهجوم الكتالوني والبحث عن منقذ

    لا يمكن فصل اختيار ثنائي برشلونة لمبابي عن الواقع الفني الصعب الذي يعيشه النادي الكتالوني في الوقت الراهن. 

    مع وصول النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى سن 37 عامًا بدأت تظهر فجوة واضحة في مركز رأس الحربة الصريح وهو ما يضع إدارة النادي أمام تحدي البحث عن بديل يمتلك الكفاءة ذاتها.

    يرى المتابعون أن إعجاب لاعبي برشلونة بمبابي نابع من حاجتهم لزميل يمتلك القدرة على حسم المباريات الكبرى بمفرده وتخفيف الضغط عن خط الوسط. 

    يفتقد برشلونة في عام 2026 إلى ذلك المهاجم الذي يجمع بين السرعة الفائقة والقدرة على الاختراق من العمق وهي الخصائص التي تتوفر بكثرة في النجم الفرنسي في الموسم الجاري مما جعل اسمه يتردد بتلقائية على ألسنة نجوم البلوجرانا.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    سجل مرعب من تمزيق الشباك الكتالونية

    من المفارقات العجيبة أن اللاعب الذي يتمنى نجوم برشلونة ضمه هو ذاته الذي تسبب لهم في آلام كروية لا تنسى على مر السنوات. 

    يمتلك كيليان مبابي سجلا تهديفيًا مرعبًا أمام الفريق الكتالوني بدأ منذ كان لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان. 

    يتذكر الجميع ليلة كامب نو الشهيرة في عام 2021 حين سجل مبابي ثلاثية تاريخية جعلت منه كابوسا للمدافعين. 

    لم يتوقف الأمر عند ذلك بل واصل هوايته في هز شباك برشلونة خلال مواجهات دوري أبطال أوروبا في عام 2024 حيث سجل هدفين حاسمين ساهما في إقصاء الفريق من البطولة. 

    بعد انتقاله إلى ريال مدريد استمر مبابي في تألقه وسجل في مواجهات القمة الإسبانية مما جعل رصيده الإجمالي من الأهداف في مرمى برشلونة يتجاوز 12 هدفا في مختلف المسابقات وهو رقم يوضح حجم المعاناة التي يسببها لهذا الفريق.

  • الخصائص الفنية التي سحرت قلوب الغريم

    يكمن سر عشق لاعبي برشلونة لمبابي في تكامله الفني الذي يجعله خارج نطاق المقارنة التقليدية.

    يتميز النجم الفرنسي بسرعة انفجارية تسمح له بقطع مسافات طويلة في ثوان معدودة مما يحول أي هجمة مرتدة إلى هدف محقق. 

    ويمتلك مبابي ذكاءً حادًا في التحرك بدون كرة حيث يجيد الهروب من الرقابة اللصيقة والتواجد في المناطق الخالية خلف المدافعين. 

    بالإضافة إلى ذلك فإن مهاراته في المراوغة الفردية وقوة تسديداته بكلتا القدمين تجعله سلاحًا فتاكا لا يمكن التكهن بتحركاته. 

    هذا المزيج من القوة والسرعة والمهارة هو ما يفتقده برشلونة حاليًا لإعادة هيبته الهجومية في الملاعب الأوروبية.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    بيت القصيد

    إن اعتراف نجوم برشلونة برغبتهم في ضم مبابي ليس مجرد إشادة عابرة بل هو إقرار صريح بأن الموهبة الفذة تفرض احترامها حتى على أشد الخصوم.

    يظل مبابي في نظر منافسيه قبل محبيه هو المعيار الحقيقي للاعب المتكامل الذي يمكنه تغيير مسار البطولات.

    ورغم أن هذا الحلم يبدو مستحيلًا في ظل الانقسام التاريخي بين القطبين إلا أن مجرد النطق باسمه يعكس حجم الفراغ الذي يسعى برشلونة لملئه في هجومه وحجم الرعب الذي يزرعه هذا الجلاد الفرنسي في قلوب من يتمنون زمالته لتجنب مواجهته.

