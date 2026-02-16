"يجب أن يكون في ذروة مستواه" - رئيس بايرن ميونيخ يتحدث عن مستقبل مانويل نوير بينما يدرس العملاق الألماني تجديد عقد حارس المرمى "الأسطوري"

أثارت حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل نوير الكثير من الجدل في ألمانيا، حيث دعا الكثيرون النادي إلى تمديد عقده. بل إن هناك اقتراحات بأنه قد يعود إلى المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم بسبب الصعوبات التي يواجهها مارك-أندريه تير شتيجن في برشلونة وجيرونا.

وفي حديثه عن المتطلبات المحددة لتمديد العقد، صرح إيبرل أن توقعات النادي لا تزال عالية للغاية على الرغم من مكانة نوير كلاعب مخضرم. "يجب أن يكون قادرًا على الأداء على أعلى مستوى - تمامًا كما هو الحال حاليًا. يجب أن يكون هذا هو الحال أيضًا في الموسم المقبل"، أوضح إيبرل لموقع Sport1. "الأمر يتعلق بشعور مانويل، وما إذا كان يرغب في ذلك، وما إذا كان يرى نفسه قادرًا على تقديم أدائه لمدة عام آخر. بالرغم من اقترابه من الأربعين، لا يزال حارس مرمى من الطراز الأول في أوروبا".

وأكد المدير الرياضي على أهمية إجراء محادثة صريحة حول الدافع. "بالطبع، يجب أن يستمر. يجب التحدث عن دوافعه وتوتره. نحن كنادٍ نتوقع ذلك ونريد معرفة ذلك معه". بينما أشار اللاعب نفسه إلى أنه سيفكر في الأمر أكثر مع اقتراب نهاية الموسم، فإن النادي يقيّم بالفعل خياراته طويلة الأجل لضمان استمرار أمان المركز.