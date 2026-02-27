يجب أن يسعى هاري كين إلى تجاوز روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ بدلاً من أن يحل محل الأسطورة البولندية في برشلونة

"كين هو مهاجم وسط يتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا. إنه مهاجم قادر على التراجع للخلف للتواصل مع زملائه في الفريق. كما أنه قادر على اللعب كرقم 9 خالص، قاتل، ومُنهي. إنه لاعب يضفي حركة على الملعب. كما أنه يؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع الفرق إلى الخلف. سيضيف قيمة كبيرة إلى لعب برشلونة".

إنه محق بالتأكيد. لقد برع كين كهداف ومصمم لعب في بايرن ميونيخ تحت قيادة فينسنت كومباني، الذي يفضل أسلوب اللعب السريع والعدواني نفسه الذي يفضله مدرب برشلونة هانسي فليك. من السهل إذن أن نتخيل قائد منتخب إنجلترا وهو يؤدي نفس الدور الرائع في كامب نو.

ويبدو أن كين لا يعارض الفكرة تمامًا، حتى لو كان يتعامل معها بحذر في العلن.

"لم أسمع أي شيء عن ذلك. والدي وأخي يتوليان كل شيء، لكنهما لم يخبرا لي بأي شيء"، أجاب عندما سُئل عن تعليقات فيلاجوانا. "كما قلت من قبل، أنا سعيد جدًا هنا في بايرن. أنا أركز على هذا الموسم ووقتي في بايرن. أعتبر ذلك مجاملة".

تمنح الجملة الأخيرة بعض الأمل لبرشلونة، ومن المؤكد أن جميع مشجعي النادي المتعصبين سيرحبون باحتمال استبدال كين لروبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم. لكن ما إذا كان هذا هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة من مسيرة كين أم لا، فهذه مسألة أخرى تمامًا.