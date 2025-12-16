"يجب أن تُعرف الحقيقة".. ألونسو يفتح صفحة نيجريرا مجددًا ويشن هجومًا على التحكيم الإسباني!

أعرب تشابي ألونسو عن دعمه الكامل وتأييده للموقف المؤسسي لنادي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز فيما يتعلق بقضية "نيجريرا" الشائكة. ولم يتردد المدرب الباسكي في وصف الوضع الحالي بأنه "غير طبيعي" ولا يمكن التعامل معه وكأنه حدث عابر، مشددًا على أن ما تكشف حتى الآن يستوجب تحقيقًا معمقًا وجذريًا.

وأشار ألونسو إلى الصدى الدولي لهذه القضية، موضحًا أن الأوساط الرياضية خارج إسبانيا تعيش حالة من الذهول والصدمة لعدم وجود عواقب حقيقية أو تحديد للمسؤوليات حتى هذه اللحظة رغم فداحة الاتهامات.

وشدد مدرب الميرينجي على أن القضية تتجاوز مجرد خصومة بين أندية، بل تمس جوهر كرة القدم ونزاهتها، مؤكدًا أن "معرفة الحقيقة" هي الأولوية القصوى الآن لتنقية الأجواء.