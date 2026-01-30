"يتصرف كما لو كان مالكًا لإنتر ميامي!".. نجم فرنسا السابق يكشف وضعية ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي

قرر ميسي السعي وراء الحلم الأمريكي في عام 2023 عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان. قبل أسطورة برشلونة دعوة من نجم مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام وتوجه إلى جنوب فلوريدا.

وقد أحدث تأثيرًا فوريًا، حيث حقق نجاحًا في كأس الدوري في غضون أسابيع من وصوله. واصل أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية إعادة كتابة سجلات الأرقام القياسية بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين متتاليتين وفوزه التاريخي بكأس الدوري الأمريكي.

وقد حقق كل ذلك بابتسامة على وجهه، حيث وجد ميسي وزوجته أنتونيلا البيئة المثالية لعائلتهما الصغيرة - بعد أن كافحا من أجل الاستقرار في فرنسا على مدار موسمين مع باريس سان جيرمان.

يمكن لميسي أن يكون أكثر "طبيعية" في الولايات المتحدة، حيث يتمتع بحرية أكبر في حياته الخاصة، ويُعتقد أن ذلك يساعد على إشعال روح المنافسة أكثر من أي وقت مضى. كما أن له رأيًا كبيرًا في شؤون التوظيف في ميامي وكيفية إدارة فريق ميامي.