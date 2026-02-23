حتى لا يبكي ريال مدريد على اللبن المسكوب.. عليكم بإيجاد حل لجونزالو جارسيا ولورطة مبابي!

عند النظر إلى المباريات التي حقق فيها ريال مدريد انتصارات عريضة منذ بداية العام، وانتهت بنتيجة مريحة دون الكثير من حرق الأعصاب لجماهيره سنجد صفقة مشركة فيها، سواء لقاء ريال بيتيس الذي انتهى لصالح الملكي بخماسية أو ريال سوسييداد الذي تم حسمه برباعية.

شهدت هذه المواجهات تألقًا لافتًا للمهاجم الشاب جونزالو جارسيا الذي شارك بصفة أساسية ونجح في وضع بصمته المباشرة من خلال تسجيل أهداف مبكرة سهلت من مهمة الفريق الملكي في حسم النقاط الثلاث دون الدخول في دوامة المعاناة الفنية التي رافقت الفريق في مباريات أخرى.