ترجمه
"يبدو أنه تائه!" - إيغور تودور ينتقد أسلوب تيم شيروود "العبثي" في توتنهام
قدم شيروود تقييماً قاسياً لفترة تودور القصيرة في منصبه. تم تعيين المدير الفني السابق ليوفنتوس كمدير فني مؤقت في أوائل فبراير، لكن الانتعاش المتوقع مع المدير الفني الجديد فشل بشكل كبير في تحقيقه وسط مخاوف متزايدة من الهبوط.
يحتل توتنهام حالياً المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 29 مباراة، متأخراً بفارق نقطة واحدة فقط عن نوتنغهام فورست ووست هام يونايتد. ومما يزيد من سوء الوضع، خسارة توتنهام لآخر خمس مباريات، على عكس وست هام الذي حصد ثماني نقاط مؤخراً من فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة.
واقع الدوري الإنجليزي الممتاز يضرب تيودور
يعتقد شيروود أن الواقع القاسي لكرة القدم الإنجليزية قد فاجأ تيودور تمامًا، حيث خسر المدرب السابق ليوفنتوس جميع المباريات الثلاث التي قادها مع توتنهام حتى الآن. وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورتس، قال لاعب وسط توتنهام السابق ومدربه: "أعتقد أن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز قد صدمته. الأمر ليس سهلاً. هذه منافسة صعبة".
وانتقد شيروود أيضًا سلوك تيودور، مشيرًا إلى أن المدرب يفتقر إلى الخبرة اللازمة. وأضاف شيروود: "يبدو تائهاً أحيانًا على خط التماس؛ إنه لا يعرف شيئًا عن ذلك". "لقد انتقل من "أضمن بنسبة 100٪ أننا سنقضي الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز" إلى "اللاعبون ليسوا لائقين بدنيًا، نحن لسنا جيدين في الهجوم، نحن لسنا جيدين في الوسط، نحن لسنا جيدين في الدفاع، نحتاج إلى عودة لاعبينا المصابين إلى اللياقة البدنية".
الدعوة إلى اتباع نهج إداري داعم
مع بقاء تسع مباريات فقط لضمان بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرى شيروود أن أسلوب القيادة الاستبدادي هو بالضبط ما لا يحتاجه غرفة ملابس توتنهام في الوقت الحالي. ويصر على أن المدرب يجب أن يتوقف عن اختلاق الأعذار، قائلاً: "عليك أن تتعامل مع ما لديك. انسَ كل هذا الهراء. ركز على اللاعبين الذين هم في حالة جيدة في الوقت الحالي وحاول أن ترفع معنوياتهم. لن تحصل على هذا الارتفاع من خلال استخدام العصا وضربهم بها. ليس إذا كان الجانب السلبي يبدو مثل الهبوط. عليك أن تعانقهم. عليك أن تجد الحل الأفضل. عليك أن تقدم لهم حلاً سهلاً لكيفية لعبنا. هكذا نلعب".
هودل يلمح إلى احتمال عودته إلى توتنهام
مع تفاقم الأزمة في الملعب، بدأت أسماء من ماضي النادي تظهر كمنقذين محتملين. اعترف جلين هودل، أيقونة حقيقية للنادي سبق له أن درب الفريق بين عامي 2001 و2003، بأنه مستعد للعودة لمساعدة فريق طفولته على الخروج من مأزقه الحالي.
في حديثه في بودكاست "Could It Be Magic" قبل هزيمة توتنهام أمام كريستال بالاس يوم الخميس، تحدث اللاعب البالغ من العمر 68 عامًا عن علاقته بالنادي. قال هودل: "أعتقد أن ذلك سيكون [جذابًا] بالفعل. خاصة مع توتنهام، لأنه ناديي. أنا أشجعهم منذ أن كنت في الثامنة من عمري. لذا، فقد كانوا جزءًا كبيرًا من حياتي".
وأضاف عن تجربته الأولى كمدرب: "من الناحية السياسية والمالية، لم يكن هناك مال. بالتأكيد، لم يكن هذا ما أخبروني به عندما انضممت".
يأمل تودور في تخفيف الضغط على عاتقه عندما يعود توتنهام إلى الملاعب في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء.
