"يا له من أحمق" - نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي يعترف بأنه يندم على عدم تعلم اللغة الإنجليزية في شبابه

ومع ذلك، فإن ميسي لديه بعض الندم كما قال في بودكاست "Miro de Atras": "أنني لم أتعلم اللغة الإنجليزية عندما كنت صغيراً. كان لدي الوقت الكافي لدراسة اللغة الإنجليزية على الأقل، لكنني لم أفعل ذلك. أنا نادم بشدة على ذلك. لقد مررت بمواقف كنت فيها مع شخصيات رائعة ومذهلة، وكنت أرغب في التحدث معهم وإجراء محادثة معهم، لكنني كنت أشعر بأنني نصف جاهل.

كنت أفكر دائمًا: "يا لي من أحمق، كيف أهدرت وقتي". عندما تكون صغيرًا، لا تدرك ذلك. اليوم، هذا ما أقوله لأولادي، [أهمية] الحصول على تعليم جيد، والدراسة والاستعداد. أقول لأولادي دائمًا أن يستفيدوا من ذلك. إنهم يعيشون في وضع مختلف عن الذي عشته، على الرغم من أنني لم أفتقر إلى أي شيء...".

وصل ميسي إلى برشلونة قادماً من روزاريو في سن 13 عاماً، وأكمل تعليمه في النادي. وأضاف: "كانت [سنتي الأخيرة في المدرسة في الأرجنتين] كارثية. كنت أعلم أنني سأغادر [إلى برشلونة]. في برشلونة، أكملت دراستي الثانوية مع الأطفال الآخرين الذين ذهبوا إلى [أكاديمية برشلونة للشباب] لا ماسيا".

