"يا للهول" - ريان رينولدز وهيو جاكمان في حالة ذهول بعد أن حقق وريكسهام فوزًا خياليًا على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تفاجأ رينولدز وجاكمان بنتيجة قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أوقعت القرعة نادي الأول، وريكسهام، في مواجهة تشيلسي. ستقام المباراة في ملعب ستوك كاي راس، ومن المحتمل أن يحضرها نجمي مارفل الشهيران، اللذان اشتهرا بدوريهما في فيلمي ديدبول وولفيرين على التوالي.

كان جاكمان أول من لاحظ أن وريكسهام قد خرج من القرعة، مع استعداد فريق ليام روزينيور العملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز لزيارة الملعب. في التغريدة، كتب رينولدز: "يا للهول". في الفيديو، كانت رد فعله أكثر إثارة.