"يايا توريه عاد إليكم مجددًا وتمبكتي لا يشبع من إحراج جيسوس!" .. تيكي تاكا الهلال تسقط باختاكور

تأهل آسيوي معتاد للفريق الهلالي..

لا يُمكن أن يشاهد عاشق الساحرة المستديرة، منافسات ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، بدون "زعيمها" الكبير نادي الهلال.

هُنا.. كان من الطبيعي جدًا أن يعود نادي الهلال بـ"ريمونتادا"، ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزباكي، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الزعيم الهلالي خسر (0-1) أمام باختاكور، في أوزباكستان بالذات؛ ولكنه عاد بقوة إيابًا في العاصمة السعودية الرياض، بتحقيق الفوز (4-0) والتأهل رسميًا إلى ربع نهائي البطولة القارية الكبيرة.

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رباعية الهلال في الشباك الأوزباكية، جاءت عن طريق؛ حمد اليامي ومالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري وناصر الدوسري، في الدقائق 31 و42 و51 و90+2.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الكبير على باختاكور؛ وتأهله إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية..