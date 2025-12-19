Yan Diomande NXGN GFXGOAL

يان ديوماندي .. هدية لايبزيج الجديدة إلى الكرة العالمية بعد هالاند!

مع كل البيانات ومقاطع الفيديو التي يمكن أن تتمنى الحصول عليها، لا ينبغي أن يكون هناك الكثير من الأسرار المتبقية في عالم كرة القدم للشباب. بالطبع، التقدم ليس خطياً، وبعض صفات اللاعبين تتناسب مع لعبة الكبار أكثر من غيرها، ولكن بالنسبة لمعظم الفرق، لا يزال اختيار أفضل المواهب الشابة والعثور عليها يشبه إلى حد ما اليانصيب، على الأقل من وجهة نظر المراقب الخارجي.

كان هناك الكثير من الجدل حول مشاركة ريد بول في كرة القدم، ولكن لا يمكنك أن تنتقدهم بسبب سجلهم الحافل في تطوير المراهقين ليصبحوا نجومًا جاهزين. من شبه المؤكد أن ريد بول سالزبورج وRB لايبزيج سيكونان موطنًا لجيل الغد من الأسماء الشهيرة.

التالي في هذا المسار هو الجناح الإيفواري يان ديوماندي، الذي انضم إلى لايبزيغ قادمًا من فريق ليجانيس الإسباني خلال الصيف، ولم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره، لكنه أضاء بالفعل الدوري الألماني ويُتوقع أن يغادر مقابل مبلغ ضخم.

إذن، من هو ديوماندي وما الذي يجعله لاعبًا رائعًا إلى هذا الحد؟ GOAL تكشف لك المزيد...

  • حيث بدأ كل شيء

    تربية ديوماندي كانت بعيدة كل البعد عن التربية التقليدية. ولد في مدينة أبيدجان الإيفوارية في 14 نوفمبر 2006، لكنه انتقل إلى الولايات المتحدة خلال مرحلة المراهقة. بعد أن لعب كرة القدم في المدرسة الثانوية مع فريق يولي هورنتس في فلوريدا، انضم ديوماندي إلى أكاديمية DME في دايتونا بيتش عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، وسرعان ما أصبح نجماً بارزاً حيث كان يتنقل بين الفريق الرئيسي وفريقه التابع، AS Frenzi.

    بعد أن ساعد أكاديمية DME على تحقيق موسم خالٍ من الهزائم والفوز بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الأمريكية مع AS Frenzi لأول مرة في تاريخ البرنامج، حصل ديوماندي على لقب أفضل لاعب لعام 2023 من STARI.

    وجاء في بيان أكاديمية DME تكريمًا للجناح: "هذا التكريم ليس مفاجئًا لأولئك الذين شهدوا رحلة ديوماندي الرائعة في هذه اللعبة الجميلة. كان أداؤه على أرض الملعب مذهلاً، حيث سجل أهدافًا حاسمة دفعت فريقه إلى الفوز. ليس فقط مهاراته، بل قيادته وتصميمه هما ما يجعلانه ركيزة لا غنى عنها لأي فريق يمثله".

    لفتت إنجازات ديوماندي في الولايات المتحدة انتباه فريق رينجرز الاسكتلندي، الذي أخضعه لتجربة في نهاية عام 2023 قبل أن يقرر عدم التعاقد معه بشكل دائم. ومع ذلك، بعد عام واحد، وقع ديوماندي عقدًا حتى عام 2028 مع فريق ليجانيس، الذي كان يلعب في ذلك الوقت في الدوري الإسباني ويركز على حملة توظيف دولية للمواهب غير المُقدرة.

  • Yan Diomande Leganes 2024-25Getty Images

    الفرصة الكبيرة

    بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية المطولة، لم يُسمح لديوماندي باللعب مع فريق ليجانيس الأول إلا في نهاية مارس 2025. ومع ذلك، تم إقحامه على الفور في المباراة، حيث ظهر لأول مرة كبديل في المباراة التي خسرها فريقه 3-2 أمام ريال مدريد.

    منذ ذلك الحين، شارك ديوماندي في المباريات التسع المتبقية لليجانيس قبل نهاية الموسم وأصبح أصغر هداف للنادي في الدوري الإسباني عندما سجل هدفًا في الفوز 3-2 على إسبانيول. بدأ ديوماندي من الجانب الأيسر، وتجاوز لاعبًا منافسًا قبل أن يسدد الكرة تحت حارس المرمى ليصنع التاريخ. بعد الاحتفال، انفجر ديوماندي بالبكاء، لكنه لم يكشف عن سبب ذلك إلا مؤخرًا في مقابلة مع Sport BILD.

    "توفيت أختي الصغيرة قبل وقت قصير من توقيعي للعقد في إسبانيا"، كشف ديوماندي بحزن شديد. "وعدت أمي أن أهدي هدفي التالي لها. لا أحب عادةً إظهار مشاعري، لكن بعد تسجيل الهدف، انفجرت مشاعري. أختي لا تزال في ذهني. أنا ألعب من أجلها".

    سجل ديوماندي أيضًا هدفًا وصنع تمريرة حاسمة في الفوز الأخير على بلد الوليد، لكن ذلك لم يكن كافيًا لليجانيس لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية الإسبانية، وقرر النادي في النهاية بيعه عندما تقدم لايبزيج بعرض قيمته 20 مليون يورو (17.6 مليون جنيه إسترليني/23.4 مليون دولار) خلال الصيف، وهو مبلغ يمثل ربحًا كاملاً دون دفع أي مبلغ لضمه من أكاديمية DME.

    تلقى ديوماندي عرضًا من يورجن كلوب، رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول حاليًا، لكنه فوت المكالمة الأولى التي أجراها له المدرب السابق لليفربول. "لم أصدق ذلك في البداية!" اعترف ديوماندي. "أنا معجب بكلوب منذ أن كان في ليفربول. إنه شخص رائع، وفجأة في أول يوم لي هنا، حاول الاتصال بي. آمل ألا يكون قد انزعج لأنني لم أرد في البداية! لكن لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام بعد ذلك. قال لي إنني ما زلت شابًا ويجب أن أتحلى بالصبر. سيأتي وقتي".

  • كيف تسير الأمور؟

    كان الصعود السريع لديوماندي مذهلاً. لم يشارك سوى في ست مباريات مع ليجانيس، لكن بعد أشهر أصبح أحد أبرز الأسماء في تشكيلة فريق لايبزيج. تذكروا أن هذا اللاعب لم يسبق له أن لعب كرة القدم الاحترافية حتى مارس 2025.

    لم يستغرق ديوماندي سوى مباراة واحدة ليُعرف ألمانيا به، حيث سجل هدفًا في أول مباراة له مع لايبزيج، وهو الهدف الأول في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-2 على ساندهاوزن في الدور الأول من كأس ألمانيا. كان من الصعب عليه تسجيل هدف في الدوري الألماني في البداية، حيث لم يسجل أي هدف في أول سبع مباريات له، ولكن منذ أن كسر هذا الصيام التهديفي، لم يتوقف ديوماندي عن التقدم.

    هدف واحد وتمريرتين حاسمتين خلال فوز لايبزيغ 6-0 على أوجسبورج في نهاية أكتوبر فتح الباب أمام المراهق. تبع ذلك هدف آخر وتمريرة حاسمة ضد شتوتجارت في الأسبوع التالي، مما جعله أحد أصغر خمسة لاعبين يسجلون في مباريات متتالية في الدوري الألماني. كما سجل هدفًا ضد هوفنهايم بعد أيام.

    أبرز إنجاز حققه ديوماندي حتى الآن كان عندما سجل ثلاثية في فوز لايبزيغ 6-0 مرة أخرى، هذه المرة ضد أينتراخت فرانكفورت، ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني يحقق هذا الإنجاز، متخلفاً بشكل مثير للسخرية عن نجم أينتراخت السابق والتر بيكتولد في عام 1965.

    "إنه مصدر فخر. على الرغم من أنني أعتمد على قدمي اليمنى، إلا أنني سجلت بقدمي اليسرى. هذا يدل على أنني أتقدم وأنني يجب ألا أتوقف. يجب أن أواصل العمل، وأستمر في التحسن، وأحرز المزيد من الأهداف"، قال ديوماندي بتواضع لموقع الدوري الألماني على الإنترنت عن ثلاثيته.

    في الوقت نفسه، على الصعيد الدولي، تحول ديوماندي من لاعب مجهول تمامًا في بلده كوت ديفوار إلى بطل قومي في وقت قصير، حيث سجل هدفين في آخر مباراتين لتصفيات كأس العالم ليحجز تذكرة بلده إلى نهائيات 2026 في أمريكا الشمالية.

    "سماع ذلك أمر جنوني"، قال عن إنجازاته مع المنتخب الوطني. "لكن من ناحية أخرى، هذا ليس مصادفة بصراحة. كل هذا نتيجة عمل الفريق الجاد. أنا سعيد للغاية وفخور جدًا. كان اللعب للمنتخب الوطني حلمي الأكبر. الآن أنا أحد اللاعبين في بلدي الذين حققوا هذا الحلم. مثل قدوتي، يايا توري. هذا شعور رائع".

  • RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    أكبر نقاط القوة

    بطبيعة الحال، فإن مكانة ديوماندي كجناح تجعله لاعباً ماهراً في المراوغة، لكنه بالفعل لاعب متميز في هذا المجال. فهو يتصدر الدوري الألماني بـ 42 مراوغة ناجحة هذا الموسم، بينما يتفوق عليه فقط لامين يامال (66) ومحمد قدوس (47) وكيليان مبابي (45) في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

    "لقد لعبت في الشوارع. وما زلت ألعب عندما أعود إلى المنزل - أحيانًا مع الأصدقاء. أحب أن أقول: لقد تركت الشوارع، لكن الشوارع لم تتركني. إنها لا تزال جزءًا مني"، قال ديوماندي عن أسلوبه الخاص.

    ديوماندي يمزج بين عصور مختلفة، حيث يجمع بين الرغبة القديمة في تجاوز خصمه وترك علامات الطباشير على حذائه وبين الهوس الحديث بالاختراق إلى الداخل لتسجيل الأهداف، وهو بارع للغاية في اللعب على كلا الجانبين، وغالبًا ما يبدأ في جانبه الأيمن الطبيعي.

    خلال 16 مباراة مع لايبزيج، ساهم ديوماندي بسبعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة. من المتوقع بالفعل أن يكمل موسمه الأول كلاعب كرة قدم محترف بأرقام مزدوجة في كلا المجالين. إنه ليس فقط لاعبًا جذابًا، بل إنه فعال وكفؤ بشكل ملحوظ.

    أعجب أولي فيرنر، مدرب لايبزيج، كثيرًا بصفقته الجديدة هذا الموسم، حيث قال عن ديوماندي: "غالبًا ما يتجاوز خصومه دون أي حيل، ببساطة لأنه ديناميكي للغاية. لكن الأهم بالنسبة لي هو أنه يعمل من أجل الفريق ويجيد الضغط المضاد. إنها مسألة موقف، وهو يثبت ذلك".

    جعلت العينة الصغيرة من أدائه في 2025 ديوماندي محبوبًا أيضًا في أوساط محبي الإحصائيات. وفقًا لـ FBRef، يحتل ديوماندي بالفعل المرتبة 98 بين لاعبي الأجنحة من حيث الأهداف غير الجزائية (0.5 لكل 90 دقيقة لعب)، والمرتبة 92 من حيث خلق الفرص (5.21 لكل 90 دقيقة)، و 97 في المائة من أفضل اللاعبين في حمل الكرة بشكل تقدمي (6.22 لكل 90 دقيقة)، و 99 في المائة من أفضل اللاعبين في التمريرات الناجحة (4.08 لكل 90 دقيقة)، و 94 في المائة من أفضل اللاعبين في اللمسات في منطقة الجزاء المنافسة (6.91 لكل 90 دقيقة).

    علاوة على ذلك، يحتل أيضًا المرتبة 88 في المائة في عدد التدخلات (1.7 لكل 90 دقيقة) والصدات (1.26 لكل 90 دقيقة)، بالإضافة إلى المرتبة 97 في المائة في عدد الاستحواذات (0.94 لكل 90 دقيقة). بعبارات بسيطة، ديوماندي استثنائي من الناحية الإحصائية في كلا طرفي الملعب. هناك العديد من الأسباب التي تجعله يُعتبر أفضل منتج لنظام ريد بول منذ إرلينج هالاند.

  • Borussia Mönchengladbach v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    مجال للتحسن

    على الرغم من أن أرقام ديوماندي في التمريرات الحاسمة جيدة حالياً، إلا أن الانتقاد الرئيسي الموجه إلى أسلوب لعبه في الوقت الحالي هو أن تمريراته ليست قوية بما يكفي ويمكنه بذل المزيد من الجهد للعثور على زملائه داخل منطقة الجزاء - ويظهر هذا الرسم البياني لفرصه التي تم إنشاؤها بواسطة Opta Analyst هذا النقص في العمق بشكل واضح - في حين أن تمريراته العرضية يمكن تحسينها أيضاً بالنظر إلى قوته في استخدام كلا القدمين.

    على الرغم من حسه التهديفي، اعترف ديوماندي أن هذا الجانب لا يزال يمثل نقطة ضعف بالنسبة لمعاييره. وقال مؤخرًا: "أسلوبي في اللعب يتسم بالاندفاع والسرعة والقوة البدنية. أنا سريع ورشيق وأجيد التسجيل. أعلم أنني لست مهاجمًا مثاليًا بعد، لكنني أبلغ من العمر 19 عامًا فقط. مع مرور الوقت، سأصبح قاتلًا أمام المرمى".

    كما كان هناك ضجة في لايبزيج عندما تم استبعاد ديوماندي من المباراة الحاسمة ضد بوروسيا دورتموند في أكتوبر بسبب وصوله متأخرًا إلى اجتماع الفريق في الفندق، وهي حادثة لا تزال تزعج الشاب حتى اليوم. "ما زلت منزعجًا من حدوث هذا لي. اعتذرت على الفور للمدرب والفريق عن هذا الخطأ. كل لاعب يتلقى جدولًا زمنيًا وعليه التأكد من الوصول في الوقت المحدد"، قال.

  • Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    نيكو ويليامز جديد؟

    ديوماندي هو أحدث لاعب في سلسلة من الأجنحة الذين يريدون ببساطة الحصول على الكرة، وأول ما يفكرون فيه هو التغلب على خصمهم. تمت مقارنة ديوماندي بنسخة أصغر سناً من جيريمي دوكو قبل تحسنه المفاجئ مع مانشستر سيتي هذا الموسم، في حين أن رودريجو لديه إحصائيات أساسية مماثلة في ريال مدريد. ولكن ربما يكون نيكو ويليامز هو اللاعب الأكثر إثارة من نوع ديوماندي.

    كلا الجناحين قويان في كلا القدمين، ويمكنهما اللعب في كلا الجانبين ويمكنهما إبطاء اللعب أو تسريعه اعتمادًا على الطريقة التي يقرران بها مواجهة خصمهما. هما البطلان اللذان يتحكمان في نتيجة الهجمات عندما يكونان في حوزة الكرة. والأكثر إثارة هو أن ديوماندي يبدو بالفعل أكثر تهديدًا للمرمى من أي من هؤلاء اللاعبين الأكبر سنًا المذكورين. أعلى عدد من الأهداف سجله ويليامز ودوكو في الدوري هو ستة أهداف، بينما سجل رودريغو رقمًا مزدوجًا مرة واحدة فقط.

    قبل أن يلعب لفريق لايبزيج، كان ديوماندي في نفس فئة كريم أدييمي، نجم ريد بول الآخر الذي يلعب الآن في الدوري الألماني مع فريق دورتموند، حيث يتميز كلاهما بسرعة استثنائية وقدرة على استخدام هذه السرعة للتوغل في العمق وتشكيل تهديد مباشر.

  • ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    يبدو أن رحيله عن لايبزيج أمر لا مفر منه، حيث ورد أن النادي الساكسوني قد حدد سعر 100 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني/117 مليون دولار) لبيع الجناح. ليفربول، الذي قد يأمل في الحصول على مساعدة من كلوب، هو أحد الأندية المرتبطة بديوماندي، إلى جانب برشلونة ومانشستر سيتي وتوتنهام وريال مدريد.

    في غضون ذلك، انضم ديوماندي إلى منتخب كوت ديفوار في المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يأمل في إكمال عامه الأول الرائع في كرة القدم الاحترافية بالفوز بلقب بطل قارته. ومع ذلك، يواصل ديوماندي التواضع رغم صعوده إلى النجومية.

    وأكد ديوماندي: "أشعر أن هذا أمر طبيعي، لأنني محاط بأشخاص يرشدونني. هذا ما خططنا له، لذا لست متفاجئًا. كنا نعلم أن هذا سيحدث وكنا ننتظره. الحمد لله أن الأمور تسير على ما يرام، ونحن ممتنون لذلك.

    "لا أهتم بالشائعات. أركز على عملي في الملعب. إذا كان أداؤك جيداً، فستظهر الشائعات دائماً. أبقى مركزاً، وأحظى بدعم جيد من والدي وموظفي النادي. لذا أركز فقط على كرة القدم.

    "اللعب مع كوت ديفوار هو حلم. لقد نشأنا ونحن نشاهد منتخبنا الوطني - لقد جعلونا نبكي، وجعلونا نحلم. الآن نحن من نلهم الأطفال، وهذا أمر لا يصدق. أنا فخور بتمثيل بلدي. طموحنا هو الوصول إلى أبعد مدى ممكن والدفاع عن لقب [كأس الأمم الأفريقية]. نريد الفوز مرة أخرى والاحتفاظ بالكأس.

    "نريد [أيضًا] الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة [في كأس العالم]. لقد مرت كوت ديفوار بكأس عالم صعبة في الماضي. الآن نريد المضي قدمًا وتحقيق إنجاز كبير".

    ديوماندي هو دليل حي على كيفية تغير كرة القدم بسرعة، ولديه بعض النصائح لزملائه من اللاعبين الشباب الذين يتطلعون إلى تحقيق نجاح مفاجئ: "اعملوا بجد. لا تستسلموا أبدًا. قاتلوا وادفعوا أنفسكم، لأن العمل الجاد هو ما يمكن أن يصل بكم إلى النجوم. يجب ألا تستسلموا - قاتلوا حتى آخر نفس. هذه هي الرسالة".

