يان ديوماندي .. هدية لايبزيج الجديدة إلى الكرة العالمية بعد هالاند!

كان الصعود السريع لديوماندي مذهلاً. لم يشارك سوى في ست مباريات مع ليجانيس، لكن بعد أشهر أصبح أحد أبرز الأسماء في تشكيلة فريق لايبزيج. تذكروا أن هذا اللاعب لم يسبق له أن لعب كرة القدم الاحترافية حتى مارس 2025.

لم يستغرق ديوماندي سوى مباراة واحدة ليُعرف ألمانيا به، حيث سجل هدفًا في أول مباراة له مع لايبزيج، وهو الهدف الأول في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-2 على ساندهاوزن في الدور الأول من كأس ألمانيا. كان من الصعب عليه تسجيل هدف في الدوري الألماني في البداية، حيث لم يسجل أي هدف في أول سبع مباريات له، ولكن منذ أن كسر هذا الصيام التهديفي، لم يتوقف ديوماندي عن التقدم.

هدف واحد وتمريرتين حاسمتين خلال فوز لايبزيغ 6-0 على أوجسبورج في نهاية أكتوبر فتح الباب أمام المراهق. تبع ذلك هدف آخر وتمريرة حاسمة ضد شتوتجارت في الأسبوع التالي، مما جعله أحد أصغر خمسة لاعبين يسجلون في مباريات متتالية في الدوري الألماني. كما سجل هدفًا ضد هوفنهايم بعد أيام.

أبرز إنجاز حققه ديوماندي حتى الآن كان عندما سجل ثلاثية في فوز لايبزيغ 6-0 مرة أخرى، هذه المرة ضد أينتراخت فرانكفورت، ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني يحقق هذا الإنجاز، متخلفاً بشكل مثير للسخرية عن نجم أينتراخت السابق والتر بيكتولد في عام 1965.

"إنه مصدر فخر. على الرغم من أنني أعتمد على قدمي اليمنى، إلا أنني سجلت بقدمي اليسرى. هذا يدل على أنني أتقدم وأنني يجب ألا أتوقف. يجب أن أواصل العمل، وأستمر في التحسن، وأحرز المزيد من الأهداف"، قال ديوماندي بتواضع لموقع الدوري الألماني على الإنترنت عن ثلاثيته.

في الوقت نفسه، على الصعيد الدولي، تحول ديوماندي من لاعب مجهول تمامًا في بلده كوت ديفوار إلى بطل قومي في وقت قصير، حيث سجل هدفين في آخر مباراتين لتصفيات كأس العالم ليحجز تذكرة بلده إلى نهائيات 2026 في أمريكا الشمالية.

"سماع ذلك أمر جنوني"، قال عن إنجازاته مع المنتخب الوطني. "لكن من ناحية أخرى، هذا ليس مصادفة بصراحة. كل هذا نتيجة عمل الفريق الجاد. أنا سعيد للغاية وفخور جدًا. كان اللعب للمنتخب الوطني حلمي الأكبر. الآن أنا أحد اللاعبين في بلدي الذين حققوا هذا الحلم. مثل قدوتي، يايا توري. هذا شعور رائع".