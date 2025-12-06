Yan Diomande Mohamed Salah Vinicius (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

ميوله مدريدية وكشف عورة خصم برشلونة .. يان ديوماندي الذي قد يكون سلاح ليفربول لـ"طعن" صلاح!

جوهرة لايبزيج تواصل التألق في البوندسليجا..

لم يكن الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لاعب لايبزيج، بحاجة لأكثر من 18 دقيقة، ليعلن عن نفسه بقوة بـ"هاتريك" في شباك آينتراخت فرانكفورت، مؤكدًا أن الصفقة التي تستحق أن يتصارع عليها كبار أوروبا.

وقاد ديوماندي فريقه لايبزيج لاكتساح فرانكفورت بنتيجة (6-0)، في مباراة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني "بموسم 2025-2026"، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في البوندسليجا.

ومع تقدم لايبزيج بثنائية كورناد هاردر وكريستوف بومجارتنر، انفجر ديوماندي في الشوط الثاني، ليوقّع على ثلاثية في الدقائق 47 و55 و65، وبينهم سجل ديفيد راوم الهدف الخامس من علامة الجزاء.

ورغم بعد المسافة مع بايرن ميونخ المتصدر، إلا أن لايبزيج يواصل تشبثه بوصافة البوندسليجا، بعد وصوله إلى النقطة 29، محققًا الانتصار التاسع، ليبتعد بفارق ثماني نقاط عن رفاق هاري كين، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند 21 نقطة، في المركز السابع.

  • ماذا قدم الجناح الإيفواري أمام فرانكفورت؟

    ويعد يان ديوماندي، صاحب الـ19 عامًا، أحد أبرز الوجوه الشابة التي تعد مطمعًا لأندية أوروبا، كونه لاعبًا ديناميكيًا، يملك القدرة على اختراق الصفوف الدفاعية، والتوغل من الطرف إلى العمق، فضلًا عن أرقامه التهديفية الرائعة خلال الموسم الجاري.

    بالنظر إلى سرعاته، وسلاسة التعامل مع الكرة، في المراوغة، والانطلاقات، كما شاهدنا في الهدف الثالث له، والسادس لفريقه، فإن ديوماندي أيضًا، لم يحتج لأكثر من 3 فرص فقط ليسجل الهاتريك، حيث سدد 3 كرات انتهت جميعها في الشباك، بنسبة أهداف متوقعة (xG) بلغت 0.97.

    ووفق منصة "أوبتا"، فإن ديوماندي، بعمر 19 عامًا و22 يومًا، بات ثاني أصغر لاعب يسجل ثلاثية في مباراة واحدة في تاريخ الدوري الألماني، بعد والتر بيشتولد، لاعب فرانكفورت، الذي سجل هاتريك بعمر 18 عامًا و118 يوم في نوفمبر 1965.

    كشف عورة فرانكفورت قبل صدام برشلونة

    ولم يجد آينتراخت فرانكفورت، سيناريو أكثر صعوبة من السقوط بسداسية أمام لايبزيج، كـ"بروفا" أخيرة قبل مواجهة برشلونة، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

    فرانكفورت قدم واحدة من أسوأ مبارياته، خاصة من الناحية الهجومية، حيث لم يصنع أي فرصة كبيرة، واكتفى بثماني تسديدات، منها اثنتين فقط على المرمى، فيما كانت إصابة مهاجمه ميكي باتشواي، بمثابة "ضربة كبرى" زادت من معاناة الفريق هجوميًا.

    في المقابل، قدم ديوماندي مستوًا مذهلًا، سواءً بانطلاقاته على الطرف أو العمق، أو بتراجعه للمساندة الدفاعية، فضلًا عن دوره في بناء الفرص، بلعبة التمريرات القصيرة، حيث قدم 27 تمريرة ناجحة بنسبة دقة بلغت 90%، كما نجح في استعادة الكرة من الخصم "5" مرات.

  • سلاح ليفربول لطعن صلاح؟

    وأفادت تقارير صحفية بأن توتنهام وليفربول يملكان الرغبة في ضم يان ديوماندي، خاصة وأن اللاعب يملك القدرة على اللعب في الطرفين، الأيمن والأيسر.

    هو اللاعب الذي تحدث عنه مارسيل شايفر، المدير الرياضي لنادي لايبزيج، بقوله إنه اللاعب الذي يناسب المواصفات التي يبحثون عنها، والذي قدم أداءً رائعًا في إسبانيا، رغم أنه أمضى 6 شهور فقط مع ليجانيس.

    الجناح الإيفواري الذي انتقل في صغره إلى الولايات المتحدة، من أجل الدراسة ولعب كرة القدم، لعب مع بعض الفرق، مثل كولورادو رابيدز وشارلوت إف سي، وأكاديمية DMF، فيما توجه إلى أوروبا عندما بلغ الـ18 من عمره، ليلتحق بنادي ليجانيس.

    وبالتزامن مع الانتقادات العنيفة تجاه محمد صلاح، نجم ليفربول، وقرار آرني سلوت بإبقائه على مقاعد البدلاء، دون المشاركة أساسيًا، لثلاث مباريات متتالية، ووصول حدة الانتقادات إلى تخيير سلوت بين البقاء في منصبه وإشراك صلاح، فهل يصبح يان ديوماندي هو سلاح ليفربول، من أجل طعن نجمه الذي لعب دور البطولة في تتويجه بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وقدم 8 سنوات رائعة فاز فيها بجميع الألقاب مع الريدز؟

  • Vinicius Jr Kylian MbappeGetty

    هدف برشلونة .. قدوته "مدريدية"

    ولم يكن توتنهام وليفربول فقط هما المطاردان لصفقة ديوماندي، بل ارتبط أيضًا اللاعب بنادي برشلونة، الذي قد يدخل بقوة في السباق، رغم قوة أطرافه بامتلاك لامين يامال ورافينيا.

    ديوماندي الذي انتقل إلى لايبزيج بـ20 مليون يورو، ويملك عقدًا حتى عام 2030، تم سؤاله مسبقًا في حوار مع موقع Transfermarkt، حول اللاعبين الذين يرغب في السير على نهجهم، ليرد قائلًا "أعتقد أن فينيسيوس جونيور هو أفضل لاعب بالمقارنة"، أما إذا كان الأمر يتعلق بالعقلية، فإن قدوته هو كيليان مبابي، ما يعطي مؤشرًا حول امتلاكه ميولًا مدريدية.

    ديوماندي ذكر أيضًا أن بلاده تضم العديد من النماذج الجيدة، مثل جيرفينيو ويايا توريه وماكس جراديل، إلا أن لاعب أحلامه هو كريستيانو رونالدو.