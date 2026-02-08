يامال طلب الخروج .. فليك يكشف سبب تبديل نجم برشلونة ضد مايوركا

بينما مُنح يامال قسطًا من الراحة أمام مايوركا، حصل مارك كاسادو على وقت لعب أكثر من المعتاد - إذ لعب الدقائق التسعين كاملة.

وشرح فليك ذلك القرار قائلًا: «لدينا الكثير من المباريات ولدينا محترفون رائعون. لقد استحق اللعب أيضًا. فرينكي لم يكن يشعر بأنه على ما يرام تمامًا، لذلك قررت أن يرتاح. لكنه كان سيبدأ سواء كان دي يونج موجودًا أم لا. المهم أن الجميع يرتقي بمستواه. أنا سعيد لأن ذلك هو أساس النجاح. إذا تدربت بنسبة 100 في المئة، فيمكنك اللعب على مستوى عالٍ في المنافسات».

وكان الدولي الهولندي دي يونج بديلًا غير مُستخدم لبرشلونة. وأتاح ذلك لخريج آخر من الأكاديمية، تومي ماركيس، أن يخوض أول ظهور له مع الفريق الأول في الدقائق الأخيرة - إذ دُفع به قبل ست دقائق من النهاية.

ويُعد لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا واحدًا آخر ممن تعقد عليهم برشلونة آمالًا كبيرة، حيث أضاف فليك: «هذا هو طريقنا وفلسفتنا. إنه جيد للنادي وللا ماسيا. نحن نحترم العمل الذي يقومون به في أكاديمية الشباب. لدى تومي الكثير من الإمكانات؛ يمكنك أن ترى ذلك بالفعل. نحن سعداء لأنه حصل على دقائقه الأولى مع برشلونة.قد يكون الشقيق الصغير لدي يونج! إنه حلم بالنسبة له أيضًا. يمكنه اللعب كلاعب وسط دفاعي، ولاعب وسط مركزي، ولاعب وسط دفاعي. وحتى كقلب دفاع أيمن. وهذا ما يعجبني وأحبه».

وسجل نجم آخر من أبناء النادي، برنال البالغ من العمر 18 عامًا، أول هدف له على مستوى الكبار مع برشلونة بعد معاناة مع الإصابات هذا الموسم. وكان فليك سعيدًا بالمراهق، قائلًا: «حسنًا، كان بإمكانك رؤية ذلك على مقاعد البدلاء. الجميع وقف واحتفل. كانت لحظة لا تصدق بالنسبة له، حلمًا تحقق. بالنسبة له، إنها خطوة أخرى على طريقه نحو الوصول إلى القمة».