يامال وليفاندوفسكي وخماسي في مزاد برشلونة .. التضحية القاسية أفضل من الفضيحة!

ميسي ليس الأول ولن يكون الأخير

دخل برشلونة نفقًا مظلمًا تخيم عليه الأزمات الاقتصادية، التي دفعت النادي إلى قرارات مصيرية قاسية أفقدته الكثير من وقته كمنافس شرس على البطولات في أوروبا.

وبالطبع كان أكثر هذه القرارات قسوة، هو التخلي عن أسطورة النادي وهدافه التاريخي ليونيل ميسي، الذي رحل في صيف 2021 عن النادي الكتالوني والدموع في عينه، بسبب عدم قدرة النادي على قيده في قائمته في ظل أزمة الرواتب.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكم من صفقات الواعدة ضاعت على برشلونة، وكم من قرارات كان من الممكن أن تدعم الفريق في المنافسة وتحسن من مكانته، لم يستطع النادي اتخاذها بسبب القيود المالية التي تحاصر النادي وتهدده بمصير أكثر سوءًا في الموسم المقبل.

وخلال الأشهر الجارية، ينصب تفكير الرئيس جوان لابورتا ومستشاريه في برشلونة وديكو المدير الرياضي، على الوصول إلى قرارات تدعم النادي ماديًا وتوفر له موارد دخل من خارج الصندوق، على أمل ضبط ميزانية النادي والالتزام بلوائح قانون اللعب المالي النظيف والرواتب.

وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية، قد يلجأ برشلونة إلى قرارات أكثر قسوة في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال التخلي عن عناصر من الفريق الحالي لجني الأرباح وتحسين موقفه المالي والخروج من هذا النفق المظلم.

وفي السطور التالية يضع "جول"، روشتة علاج قاسية لأزمة برشلونة من خلال التضحية ببعض الأسماء الآتية: