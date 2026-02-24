وصفوه بـ"القرد" .. مهاجم ضمك متهمًا جماهير الأهلي بالعنصرية : هذا ما يحدث في شهر رمضان!

خرج ياكو ميتي لاعب نادي ضمك السعودي، للشكوى من تعرضه لإساءات عنصرية من بعض جماهير الأهلي، عقب مباراة الفريقين التي أقيمت أمس، الإثنين، في دوري روشن.

الأهلي فاز (1-0) على ضمك، مساء يوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الهدف سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، في لقاء شهد إلغاء هدفين لضمك وهدف آخر للراقي.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 56 في صدارة جدول الترتيب "مؤقتًا"، متفوقًا بنقطة وحيدة على النصر "الوصيف"، وبنقطتين على الهلال "الثالث"، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة الجولة العاشرة بعد.