أحمد رفعت

فيديو | موقف محرج ولقاء أول مع الحضري بعد أزمة "إنستجرام" .. ياسين بونو في ليلة التتويج بجائزة أفضل حارس بإفريقيا 2025

شاهد ما حدث في حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2025

توج النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2025، بعد تألق لافت للنظر خلال العام، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

وبذلك يحصل بونو على الجائزة أفضل حارس مرمى إفريقي، للمرة الثانية في مسيرته، بعدما حصل على الجائزة عام 2023.

  • بونو يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا 2025

    قدّم ياسين بونو عامًا استثنائيًا على المستويين المحلي والقاري، تُوِّج في نهايته بحصد جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي لعام 2025 خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في اعتراف مستحق بما قدّمه من أداء مبهر وثبات لافت بين الخشبات الثلاث.

    وشهد عام بونو سلسلة من العروض الكبيرة، حيث برز بشكل واضح مع نادي الهلال، مقدّمًا مستويات عالية أسهمت في صدارة الفريق للمنافسات الكبرى، بالإضافة إلى حضوره القوي في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث لعب دورًا محوريًا في بلوغ الهلال المراحل المتقدمة من البطولة.

    ولم تقتصر تألق الحارس المغربي على البطولات القارية، بل واصل تألقه عالميًا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، حيث كان أحد أبرز نجوم الهلال في البطولة لما قدّمه من تصديات حاسمة وأداء ثابت في أصعب اللحظات.

    وعلى مستوى المنافسة على الجائزة، تفوّق بونو على كل من مواطنه منير المحمدي حارس نهضة بركان المغربي، والذي قدّم بدوره موسمًا مميزًا في البطولات الإفريقية، إضافة إلى الحارس الجنوب إفريقي رونواين ويليامز نجم صن داونز، أحد أبرز الأسماء في كرة القدم الإفريقية خلال السنوات الماضية.

    وبهذا التتويج، يعزز ياسين بونو مكانته كأحد أفضل حراس المرمى في القارة السمراء، مؤكّدًا استمراره في تقديم مستويات عالمية مع ناديه ومنتخب بلاده.

  • موقف طريف ومحرج لبونو في الحفل

    بعدما تم الإعلان عن حصول ياسين بونو على جائزة حارس مرمى إفريقي 2025 في الحفل، كان يرغب نجله إسحاق أن يذهب معه للمسرح من أجل الحصول معه على الجائزة، ولكن تدخل أشرف حكيمي وأقنع نجل حارس الهلال بالمكوث معه وترك والده يذهب للحصول على الجائزة.

    وبعدما حصل على الجائزة، توجه حارس المغرب إلى المكان المخصص من أجل إلقاء كلمته على الجمهور، وحدث موقف طريف ومحرج، وهو أن ياسين وجد الميكروفون في مستوى غير مناسب له، نظرًا لطوله الفارع، وهو الأمر الذي أضحكه وأضحك الحضور.

    ويبلغ طول ياسين بونو 195 سم، مما جعله يُعاني أثناء إلقاء كلمته بعد التتويج بالجائزة، حيث اضطر للانحناء إلى الأمام، أثناء الحديث للحضور.

    أول لقاء بين بونو والحضري بعد أزمة "إنستجرام"

    بعد تألق ياسين بونو بشكل لافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025 رفقة الهلال، خاصة أمام نادي مانشستر سيتي في مباراة دور الـ16، خرج الأسطورة عصام الحضري بتصرف أثار غضب محبي الحارس المغربي.

    أما على منصة التتويج، فقد استلم أسد الأطلس الجائزة من عصام الحضري؛ أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر، في أول لقاء بين الثنائي بعد تقليل الأخير من مستوى المغربي في الملاعب مقارنة بما كان يقدمه هو.

    لكن يبدو أن حديث الحضري عن أفضليته لم يغضب إلا الجماهير فقط، أما بونو فقد صافح المصري وتبادلا الأحضان والحديث بشكل طبيعي دون أي حساسيات، فيما كان الأول يحاول المبالغة في إظهار فرحته للتأكيد على عدم وجود أي رواسب بينهما.

    الحضري نشر عبر حسابه على "إنستجرام" منشورًا لأحد معجبيه قال فيه: "من قال إن بونو أفضل حارس في تاريخ أفريقيا، لم ير (الحضري)! صامويل إيتو وديدييه دروجبا كانوا يتألقون في أوروبا، ثم يأتي هذا الرجل ببنطال داخل الشراب ليحبط آمالهم".

    هذا المنشور تسبب في هجوم قوي ضد الأسطورة المصري، بعد التقليل من مستوى ياسين بونو المميز الذي قدمه مع الهلال في كأس العالم للأندية.

    ولكن الحضري خرج في تصريحات بعدها قال فيها: "كل واحد في حياته يرى نفسه الأفضل، وعندما تحدثت عن بونو سأقول أنه من ضمن أفضل 3 حراس مرمى في العالم، وأنه أفضل حارس مرمى في إفريقيا وبعده محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي".

    وواصل: "عندما سألوني من الأفضل في التاريخ بإفريقيا، قلت عصام الحضري، وذلك نظرًا لما قدمته من إنجازات وبطولات، وبونو لم يحقق كأس أمم إفريقيا وأنا حققتها 4 مرات".

    وأنهى حديثه قائلًا: "يجب بعد مسيرة امتدت 35 عامًا أن أفتخر بما قدمته في تاريخي، ومتى يجب عليّ أن أفعل هذا الأمر".

  • ماذا قدم ياسين بونو مع الهلال؟

    قدّم ياسين بونو حضورًا ثابتًا ومؤثرًا بين خشبات الهلال خلال الموسم الحالي، حيث شارك الحارس المغربي في 14 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، وتمكّن خلالها من تقديم مردود قوي، تُرجم إلى 6 مباريات بشباك نظيفة "كلين شيت"، وهو رقم يعكس قدرته على الحسم في اللحظات الصعبة وتركيزه العالي في المباريات الكبرى. ورغم ذلك، استقبلت شباكه 13 هدفًا، جاءت معظمها بفعل أخطاء جماعية أو ظروف فنية لا تقلل من قيمة ما قدّمه طوال الموسم.

    أما في الموسم الماضي، فقد كان بونو واحدًا من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع الهلال، حيث ظهر في 49 مباراة رسمية، لعب خلالها 4470 دقيقة، وهو رقم ضخم يعكس حجم الثقة التي وضعها فيه الجهاز الفني، ومدى أهميته في المنظومة الدفاعية للفريق. وتمكّن خلال الموسم من الخروج بـ 16 مباراة بشباك نظيفة، كما تلقّت شباكه 58 هدفًا، في موسم شهد مواجهات صعبة محليًا وقاريًا وعالميًا، خاصة في بطولات مثل دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، إضافة إلى مشاركته في كأس العالم للأندية.

    هذه الأرقام تُبرز التأثير الكبير لياسين بونو مع الهلال، ليس فقط من خلال التصديات الحاسمة، بل أيضًا عبر حضوره القيادي وخبرته الواسعة التي تضيف قوة وصلابة للمنظومة الدفاعية في كل مباراة يخوضها.

