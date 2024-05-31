"ياسين بونو بطل الرواية وملك الاستفزاز يُستفز" .. ردود الأفعال على نهائي الهلال والنصر!

الهلال يكرّس عقدة النصر مع كأس الملك ويتوج باللقب الحادي عشر

كتب فريق الكرة بنادي الهلال موسمًا للتاريخ، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بعدما أكمل الثلاثية المحلية بفوز ملحمي على النصر بركلات الترجيح، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة مثيرة شهدت الكثير من الأحداث، بين تألق ياسين بونو، حارس الهلال، وبكاء مرير لكريستيانو رونالدو، قائد النصر، وإشهار ثلاث بطاقات حمراء، ثم تكلل الحدث بمصافحة اللاعبين والأجهزة الفنية، لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والذي منح أغلى الكؤوس للفريق البطل.

وتنوعت آراء الجماهير، بين إشادة بآداء أيمن يحيى، لاعب النصر، الذي أعاد الفريق لمسار المباراة بتسجيل هدف التعادل، في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وهجوم هلالي على الثنائي علي البليهي وخاليدو كوليبالي بعد البطاقة الحمراء، ثم اكتملت بإشادة واسعة للحارس ياسين بونو، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في النهائي، بعدما لعب دور البطولة في قيادة الهلال لحسم اللقب، بتصدياته خلال الوقت الأصلي والإضافي، وإبعاد ركلتين ترجيحيتين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز الآراء حول مباراة القمة بين الهلال والنصر، في نهائي كأس الملك..