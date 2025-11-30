فيديو | مسعينًا باللهجة المصري للدفاع عن الهلال .. وليد الفراج يتهكم على مشجع نصراوي: فريقك خارج كأس الملك!

ودّع نادي النصر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد، بعدما سقط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأول بارك" ضمن دور ربع النهائي.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15، قبل أن يعادل البرازيلي أنجيلو للنصر في الدقيقة 30، مما منح المباراة توازنًا مؤقتًا وسط أجواء حماسية على أرض الملعب.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من الوقت بدل الضائع، خطف الجزائري حسام عوار هدف الفوز للاتحاد، ليقلب الطاولة على أصحاب الأرض ويمنح فريقه الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني.

رغم تعرض الاتحاد لانتكاسة بخسارة لاعبه أحمد الجليدان بعد طرده في الدقيقة 49، خاض الفريق بقية اللقاء بعشرة لاعبين فقط، لكنه نجح في الصمود والحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي.

بهذه النتيجة، تكبد النصر أول خسارة له هذا الموسم، والتي كانت كفيلة بإقصائه من البطولة، ليخسر رفقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة الاستمرار في الدفاع عن ألقابهم المحلية.

على الجانب الآخر، يواصل الاتحاد رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة، بعد تتويجه بالنسخة الماضية إثر الفوز على القادسية بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، مؤكدًا بذلك أن "العميد" ما زال قوة صعبة داخل كأس خادم الحرمين الشريفين.