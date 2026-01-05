"لو مسؤول سأقيلك، حرام فيك الأموال" .. وليد الفراج يكشف أزمة "جدولة" دوري روشن برسالة شديدة اللهجة!

من جانبه، ردّ الناقد الرياضي عبد الله فلاته، على الاتهامات الجماهيرية الموجهة إليه، بتغيير حديثه حول هوية النادي المتضرر من جدولة الدوري، بعد خسارة النصر لصدارة دوري روشن السعودي.

وأوضح فلاته أنه أخطأ بـ"الصمت"، في الفترة الماضية، بينما أكد أن الاتحاد أكثر فريق تضرر من الجدولة، وباعتراف الرابطة.

أما عن النصر، فقد ردّ الناقد عبد العزيز الزلال، حول الأحاديث الدائرة بشأن كونه قد تعرض للظلم بسبب جدول مبارياته في بطولة إفريقيا، مضيفًا "كيف تعرض النصر للظلم وقد لعب أمام الأهلي الذي ينقصه الثلاثي رياض محرز وفرانك كيسييه وإدوارد ميندي، وكذلك الهلال الذي يفتقد للثنائي ياسين بونو وخاليدو كوليبالي، وهل لو كان النصر فاز بالمباراة، لقلنا الأهلي تعرض للظلم؟".

وعلّق الناقد إبراهيم العنقري، أيضًا، بقوله إن النصر لم يستفد من الجدولة، التي كان يجب أن يكون فيها حاليًا، في أفضل انسجام له، مضيفًا أن الاتحاد أكثر من تضرر، أما النصر، فهو يعاني من خلل واضح، وكان مؤكدًا أنه سيتم إيقافه أمام منافس يملك الحالة الهجومية.