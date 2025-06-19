"4 مدن عربية هنأتني بتألق الهلال" .. تعليق وليد الفراج على تعادل ريال مدريد يثير سخرية نصراوية!

الهلال أجبر ريال مدريد على التعادل في مونديال الأندية..

شهدت مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025، أصداءً واسعة وإشادة بمستوى الزعيم الذي ظهر كندِّ قوي أجبر الميرينجي على التعادل بهدف لمثله، في مستهل مشوار الفريقين في البطولة.

وقدم الهلال عرضًا تنظيميًا رائعًا أمام الريال، اتسم بتقارب الخطوط والتمريرات السريعة، فيما أهدر لاعبو الزعيم أكثر من فرصة محققة، بينما قصّ العملاق الإسباني شريط الأهداف عن طريق جونزالو جارسيا، فيما تمكن روبن نيفيش من التعادل سريعًا للأزرق من علامة الجزاء.

هذا الأداء دفع الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للريال، للإشادة بالهلال الذي قال إنه لم يفاجأ بمستواه، كونه يمتلك مدربًا جيدًا ولاعبين بمستوى عالٍ، ويلعبون في الدوري السعودي المتطور.